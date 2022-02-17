【二手樓價】但求套現不惜大減百萬　上車客500萬買荃錦中心兩房　創屋苑1年半新低成交價

疫情惡化，樓市睇樓活動及成交大幅減少，個別業主寧願盡早套現大劈價售出單位。中原地產林恩信表示，荃錦中心兩房戶以500萬元沽出，成交價創屋苑1年半以來新低。

成交單位為2座低層F室，實用面積354平方呎，兩房間隔，業主於去年12月放盤，叫價600萬元，眼見近期疫情加劇，樓市靜局，遂減價吸客，最近調低至560萬元，新近經議價後，最終以500萬元沽出，折合實用呎價14,124元。單位放盤2個月，共減100萬元或約17%。

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林恩信指，買家為上車客，鍾情荃錦中心毗鄰鐵路站及多個商場，位置方便，見上址減價後價錢十分吸引，與荃景圍上車屋苑相若，因此迅速拍板承接。原業主則於1986年以33萬元購入單位，持貨36年才轉售，帳面獲利467萬元，單位升值約14倍。

代理補充，業主見市況淡靜，陸續擴闊議價空間，現時荃灣區議價空間一般有5至10%。

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