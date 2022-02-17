▲ 【恒指季檢】恒指周五季檢 快手、農夫山泉染藍呼聲最高

恒指公布周五宣布季度檢討結果，由於恒指目前有64隻成份股，早前預期年中增加至80隻，最終增加至100隻。距離100隻的改革目標仍有36隻可獲納入的空間，變成數得出流通市值大的股份，基本上都有機會納入，但納入的進程仍是分階段慢慢納入，上次納入4隻，對上5次都是納入3隻，反映步速加快，估計今次亦會納入4隻，若投資者有興趣留意，以下8隻按自由流通市值排名的股份，便有大有機會納入恒指，首選是快手 （01024） ，其次是農行 （01288） 、農夫山泉 （09633） 、中芯 （00981） 、思摩爾國際 （06969） 、神華 （01088） 、郵儲行 （01658） 及京東健康 （06618） 。

由於納入恒指，撇除市值因素，仍需委員會揀選，農行及郵儲行或因金融股佔比太重，而不能納入，故再排名其後的兩隻股份，便是海爾智家 （06690） 及海螺創業 （00586） ，納入機會又增加。

此外，具有特色而流通市值爭少少的，有聯想 （00992） 、長汽 （02333） 、紫金 （02899） 、海螺 （00914） 、龍源電力 （00916） 、京東物流 （02618） 、中遠海控 （01919） 及飛鶴 （06186） 。

雖然一堆名單，但如前文所說，未來將納入36隻，數多一、兩隻，又不算太誇張了。

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記者：譚志偉