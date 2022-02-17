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【恒指季檢】恒指周五季檢　快手、農夫山泉染藍呼聲最高

股市 17:21 2022/02/17

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【恒指季檢】恒指周五季檢　快手、農夫山泉染藍呼聲最高

恒指公布周五宣布季度檢討結果，由於恒指目前有64隻成份股，早前預期年中增加至80隻，最終增加至100隻。距離100隻的改革目標仍有36隻可獲納入的空間，變成數得出流通市值大的股份，基本上都有機會納入，但納入的進程仍是分階段慢慢納入，上次納入4隻，對上5次都是納入3隻，反映步速加快，估計今次亦會納入4隻，若投資者有興趣留意，以下8隻按自由流通市值排名的股份，便有大有機會納入恒指，首選是快手 （01024） ，其次是農行 （01288） 、農夫山泉 （09633） 、中芯 （00981） 、思摩爾國際 （06969） 、神華 （01088） 、郵儲行 （01658） 及京東健康 （06618）

由於納入恒指，撇除市值因素，仍需委員會揀選，農行及郵儲行或因金融股佔比太重，而不能納入，故再排名其後的兩隻股份，便是海爾智家 （06690） 及海螺創業 （00586） ，納入機會又增加。

此外，具有特色而流通市值爭少少的，有聯想 （00992） 、長汽 （02333） 、紫金 （02899） 、海螺 （00914） 、龍源電力 （00916） 、京東物流 （02618） 、中遠海控 （01919） 及飛鶴 （06186）

雖然一堆名單，但如前文所說，未來將納入36隻，數多一、兩隻，又不算太誇張了。

【ET財智Talk】俄烏局勢對歐元不利　可考慮沽歐元買英鎊？（立即收看）

【恒指季檢】中金：恒指擴容速度或加快　盤點2月季檢潛在藍籌和港股通新貴（附名單）

記者：譚志偉

港股 快手—W（01024） 農夫山泉（09633） 恒生指數 海螺創業（00586） 龍源電力（00916） 中遠海控（01919） 思摩爾國際（06969） 京東集團—SW（09618） 海爾智家（06690）
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