【奢侈品出口】1月份瑞士錶出口按年升6.8%　惟出口至香港前景仍黯淡

▲ 瑞士錶出口至香港的前景仍然黯淡，沒有復甦跡象。

本地爆發第五波疫情，零售業生意受挫。據瑞士鐘錶工業聯合會1月份的報告顯示，雖然整體出口按年增長6.8%，但出口至香港的前景仍然黯淡，沒有復甦跡象，按年下跌10.3%。

報告指出，瑞士錶出口由去年11月起升勢持續，1月份出口額達17億瑞士法郎（約143億港元）。當中，增長有4分之3來自鋼錶。

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價格方面，出口價低於 200 瑞士法郎、超過 500 瑞士法郎的出口價值均錄升幅。但出口價介乎200至500瑞士法郎的類別，出口價值大幅下降。

瑞士錶1月出口價值 出口價格 按年升跌幅（%） 低於200瑞士法郎 +2.0 介乎200至500瑞士法郎 -18.2 介乎500至3000瑞士法郎 +13.9 超過3000瑞士法郎 +6.5 整體 +6.6

基數效應影響 出口中國跌美國升

不過，1月份出口兩個主要市場受基數效應影響。當中，美國增長37.5%。中國卻自疫情爆發後，首次出現跌幅，按年下跌12.2%，惟出口額仍處於高位。

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其他亞洲和歐洲市場出現強勁增長，包括歐洲按年平均增長20.1%，主要受英國按年升26.1%、德國按年升14.0%、法國按年升14.4%和西班牙按年升54.0%的帶動。但新加坡和韓國分別按年下跌12.1%和4.2%。

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責任編輯：馬意文