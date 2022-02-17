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【國泰危機】國泰1月貨運運力單月縮69%、首季運力少於疫前3分1　本周已運500萬快速測試包抵港

股市 16:54 2022/02/17

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【國泰危機】國泰1月貨運運力單月縮69%、首季運力少於疫前3分1　本周已運500萬快速測試包抵港

國泰航空 （00293） 有機組人員去年底感染Omicron變種病毒引發社區傳播後，港府再收緊駐港機組人員的檢疫安排。國泰航空公布1月客運、貨運數據，全月客運量按年跌19%，日均只載797人。國泰航空原已明顯改善貨運業務，上月運量按年大跌32%，以反映收入的貨物收入噸千米數更跌64%。

香港陸空貨運都受第五波疫情、社交距離措施影響，國泰航空1月份貨運運力較去年12月下跌69%，相當於疫情前水平約21%，反映長途航班曾停運7日影響。國泰航空表示，其後只能有限度地維持飛往美洲的貨機服務，而歐洲、 中東及西南太平洋的貨運服務則由只載貨客機運作。

即使預計2月下半月需求較新春假期後回升，國泰航空稱長途航班仍難以恢復，僅利用只載貨客機服務歐洲及中東市場，而跨太平洋貨機航班數目則與1月份相若，預期首季貨運運力不足疫情前3分之1。

港府要求航空貨機人員家居隔離需戴電子手環、客機人員入住指定檢疫點 國泰航空：遵從所有規定，可見【下一頁】

國泰：客運人均載797人次　未見需求、運力短期改善

客運方面，國泰上月全月載客24,699人次，相當於日均797人，主要因應港府檢疫規定令入境及過境需求受壓。全月客運運力按月減少82%，只相當於疫情前2.1%，若港府未有調整安排，需求和運力也不會提高。

國泰航空1月客運運載率升27.1百分點至40.3%，貨運運載率則跌2.8百分點至76.6%。

國泰航空指，正全力支持香港抗疫，運送重要的醫療物資。除了新冠疫苗之外，本週由中國內地運載超過500萬套（190公噸）快速抗原測試（RAT）套裝來港，亦會陸續空運更多快速測試套裝。

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港股 航空 國泰航空（00293） 國泰航空

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