【有相睇】放盤7個月遇疫情雪上加霜　業主無奈劈9%價即獲接手　靚裝已補價居屋600.8萬沽

疫市下往往更易找到平價放盤，有換樓客無懼疫情出擊。富誠地產林惠芳表示，黃大仙居屋屋苑慈愛苑有兩房單位以600.8萬元沽出，業主大減60萬元，近幅近9%。

成交單位為黃大仙慈愛苑D座高層3室，單位為2房間隔，實用面積401平方呎，座向東南望區內市景，日前以600.8萬元（自由市場）成交，實用呎價14,983元。

單位圖片（由代理提供）

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代理表示，慈愛苑位於黃大仙雲華街2號，屋苑1至2期共設6座，於1997入伙，已補地價單位佔全屋苑約8%至10%，因此該類型單位屬罕有盤。上述單位業主於2021年7底放售，開價為660萬元（自由市場），放盤長達7個月，反應未如理想，加上疫情嚴峻，業主將價錢調整至600.8萬元，即獲區內換樓客接手，購入單位作自住用途。

據悉，原業主於2014年4月以368萬元（自由市場）購入，持有單位8年，是次轉手賬面獲利約232.8萬元，期間升值近63.3%。

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