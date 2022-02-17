▲ 【大行報告】瑞信：「元宇宙」刺激全球科技、媒體和電信行業現新機遇 料三港股可受惠

瑞信近日發表研究報告分析元宇宙對全球科技、媒體和電信 （TMT） 行業轉型的影響，瑞信亞洲科技研究兼全球行業研究主管Manish Nigam認為，元宇宙被視為一個更具空間沉浸感、引人入勝且無摩擦的互聯網，其中包含五個組成部分，包括社群、支付、內容、硬件及基建。Manish Nigam指出，上述5個組成部分的創新技術將帶來新娛樂、合作模式及商業化的機會，帶動TMT行業生態。

瑞信報告列出將受惠於元宇宙的港股，包括騰訊 （00700） 、網易 （09999） 及中移動 （00941） ，目標價分別為596.92元、224.75元及84.9元，全部給予「增持」評級。

Nigam指出，互聯網和視頻遊戲平台的定位是將雲遊戲、社交和商業社區發展為元宇宙的中心平台，而元宇宙可透過特許經營利用媒體公司的內容增加用戶使用時長。

電信和網絡基礎設施2032 年實現 20 倍的數據使用量增長

Nigam又估計，電信和網絡基礎設施公司有望在2032 年實現 20 倍的數據使用量增長。而硬件公司有機會構建AR/VR，同時升級傳統PC及智能手機，預測2020至2025年的AR/VR設備出貨量及市場規模的複合增長率為48%及36%，2025年達到4200萬部及126億美元。同時半導體行業會在用戶硬件、連接、存儲和雲計算方面進一步擴大其收益。服裝公司及廣告公司同樣會成為步向元宇宙平台的先行者。

元宇宙出現的前提是計算能力顯著升級

對於應如何部署投資元宇宙，購買數碼資產或是從股票著手，Nigam表示，該行未有覆蓋數碼資產，但提到元宇宙出現的重要原素之一是計算能力顯著升級。Nigam提到，半導行業的進入壁壘提升、供應放緩及更好的需求組合將帶動全球半導體收入的複合年增長率從 3-5% 提高到 6-8% 之外，該行認為市場尚有100-300 個基點的潛在復合年增長率。

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記者：李哲毅