新世界借出九龍貝爾特酒店　共700間客房作隔離設施　冀與政府及市民抗疫

本港疫情嚴峻，令人憂慮的是公立醫院床位及隔離措施不足。有見及此，新世界（00017）向政府提出，借出旗下香港九龍貝爾特酒店約700間客房，作為社區隔離設施。新世界發言人透露，酒店將與政府有關部門積極商討相關安排，並盡快評估酒店的設施和配套作為隔離設施的可行性，而酒店將安排員工接受政府提供的防疫培訓及定期檢測，以保障員工及住客的安全健康。

資料顯示，九龍貝爾特酒店於抗疫初期，即2020年4月時曾為醫管局前綫醫護提供免費住宿，而自去年3月起，則是政府指定檢疫酒店之一。

值得留意的是，新世界集團近年多番強調，並致力實踐創造共享價值（Creating Shared Value）的企業理念，而上周亦因應市民對病毒檢測需求甚殷，與本港初創獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics合作，捐贈20萬套快速抗原檢測包予有需要的基層人士。

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