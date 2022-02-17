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【Apple】Tim Cook薪酬超普通員工逾1400倍 有機構籲股東投票否決

環球社會熱點 17:21 2022/02/17

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蘋果（Apple）將於下月第1個星期舉行年度股東大會，有外媒曾披露行政總裁Tim Cook去年從公司獲得接近9,900萬美元（約7.7億港元）年收入，國際投票顧問機構Institutional Shareholder Services （ISS）敦促投資者，在股東大會就Tim Cook薪酬投反對票，指對其股權獎勵規模及結構存在擔憂。

網民惡搞普京開會御用長檯 竟搖身一變IKEA新品? 【下一頁】

投票顧問機構ISS周三（16日）發信指，對蘋果去年授予行政總裁Tim Cook的股權獎勵規模及結構存在重大擔憂，認為當中有一半的股權都不是基於評估表現而授予。

Tim Cook於去年賺取300萬美元（2,340萬港元）年薪，此外，亦獲贈價值8,230萬美元（6.4億港元）股權、1,200萬美元（9,360萬港元）達成業績目標的獎金及140萬美元（1,092萬港元）補貼。他在去年總收入為9,870萬美元（約7.7億港元），較前年的1,480萬美元（1.15億港元）收入大幅增加。

華裔球員雙喜臨門 贏波兼求婚成功 【下一頁】

Tim Cook去年總年薪達到9,870萬美元，以下為其年薪的組成部分：

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據悉，Apple在2020年9月宣布分為兩部分的5年期獎勵計劃。 Tim Cook首部分可獲贈近33.4萬股Apple股票，明年亦有資格分配近33.4萬股Apple股票，這是他自升任行政總裁十年以來，首次獲得股權獎勵。

ISS認為，Tim Cook有一半的股權獎勵是基於其在蘋果工作的年資，認為他退休後，所獲贈的服權應全數歸還，因此敦促投資者在下月舉行的蘋果股東大會投票反對給予Tim Cook額外獎金。

蘋果對此拒絕回應。有外媒報道指，Tim Cook的薪酬是蘋果普通員工的1,447倍。

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責任編輯：郭麗明

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