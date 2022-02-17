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【業績│本港地產股】信置上半財年基礎盈利倍增至逾43億元、中期息升至0.15元　黃志祥：港樓前景審慎樂觀

股市 16:50 2022/02/17

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【業績│本港地產股】信置上半財年基礎盈利倍增至逾43億元　中期息升7%至0.15元

信和置業 （00083） 公布截至去年底止6個月業績，撇除投資物業公平值變動的基礎溢利為43.679億元，按年增長1倍，每股基礎盈利0.58元。計及非現金項目的投資物業重估虧損，上半財年淨溢利增長2.3倍至42.25億元。信置主席黃志祥指，香港住宅市場具復原力及基本因素良好，集團對香港物業巿場前景保持審慎樂觀，集團著眼長期可持續增長，同時為短期週期性波動作好準備。

信置中期息增加7.1%至0.15元，可以股代息。

信置指樓市剛性需求仍在【下一頁】

集團應佔物業銷售總收入（連同所佔聯營公司及合營企業）增長3.2倍至84.97億元，入主要來自出售於中期年度內完成位於白石角的逸瓏灣 8 之住宅單位及車位，以及出售於過往財政年度完成的項目餘下住宅單位及車位，包括位
於觀塘的凱滙、西貢的 133 Portofino 及漳州的信和•御龍天下第三期。

信置指，集團將有多個新項目推售，除ONE CENTRAL PLACE，集團預期2022年將有3個其他住宅項目獲發預售樓花同意書，這些項目為元朗的錦上路站第一期物業發展項目、將軍澳的日出康城第11期物業發展項目及黃竹坑站第四期物業發展項目。項目推售計劃視乎獲發預售樓花同意書的時間及市況。

市場推廣開支增 淨租金收益減少4.4%

租賃方面，信置上半財年總租金收益下跌2.4%至17.98億元，主要由於續租租金負增長，整體出租率維持90.3%；淨租金收益減少4.4%至15.78億元，因市場推廣及宣傳開支增加以提升商場人流及促進租戶收入。

酒店收入上半財年顯著改善，增加51.5%至2.47億元；經營溢利為1260萬元，成功扭虧。信置預計，香港富麗敦海洋公園酒店於今年上半年落成，提供425間客房，全部均飽覽南中國海美景。

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港股 業績公布 預售樓花同意書 信和 信和置業（00083）

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