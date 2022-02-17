【香港零售】香港零售管理協會：第五波疫情續惡化或較2020年更差　料上半年零售銷售負增長　重申三大訴求

▲ 香港零售管理協會料上半年零售銷售負增長

第五波疫情來勢洶洶，香港零售管理協會發布今輪疫情對零售業影響調查，並罕有聯同多名執委會成員出席。據調查顯示，較限聚措施收緊前一周比較，約7成受訪零售商的銷售額錄得跌幅，當中有一半跌幅達1成至兩成，部份甚至出現6成下跌，料疫苗通行證實施後，跌幅會進一步擴大。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，今年初開始的第五波疫情為幾輪疫情中最差的一波，若情況繼續惡化，今年或重返2020年或更差的情況，並形容零售業界已經「非常疲乏」、「五勞七傷」，「一日零遊客，一日談不上復甦」。她指，協會原本預期上半年本港零售銷售增長按年持平，最新料會出現負增長。問及會否出現新一輪結業潮，謝邱安儀指，大部份公司仍咬緊牙關，希望與員工渡過難關，盡量不影響前綫員工的固定薪金部份。

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香港零售管理協會於2月14日至16日訪問22間公司，涉及約3900間店及7.4萬名員工。

據調查顯示，農曆新年銷情方面，與2020年發生第一波疫情的1月至2月比較，約8成受訪零售商的銷售額錄得跌幅，其中有4成表示跌幅達4成，而與疫情前比較，有9成受訪公司錄得銷售跌幅，跌幅更達8成。

疫苗通行證將於本月24日推行，據協會調查指，近7成公司預期商場人流及生意會下跌一半或更多，8成公司認為街鋪生意也同樣下跌，但跌幅會相對較少。

香港零售管理協會促請業主免收底租、街舖租金減半，將受影響零售商納入第六輪防疫抗疫基金，看【下一頁】

協會重申三大訴求，包括一、要求政府以有效措施強制商舖業主在第五波疫情期間免收零售商底租，只收營業額按百份比抽成，以及街舖租金減半。二、將零售業納入新一輪防疫抗疫基金。三、疫情緩和後立即推出電子消費券

謝邱安儀指，據調查顯示近7成公司反映沒有收到業主任何租金支援，僅三成公司獲洽談減租，但幅度介乎10%至40%，且減租時間短暫。問及期望電子消費券派發金額方面，她指，是否可以派發5000元視乎政府能力，「就算比5000元少，但總好過無」。

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