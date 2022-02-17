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【第五波疫情】料疫苗通行證再挫生意　零售協會提出三大訴求　籲商場免底租

商業 16:38 2022/02/17

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香港零售管理協會提出三大訴求，籲商場免底租。（資料圖片）

本港第五波疫情仍然嚴峻，防疫措施愈收愈緊。香港零售管理協會公布最新調查，比對最新一輪防疫措施於2月10日生效後，生意及人流情況的變化，有部分零售商反映該周生意額急跌2至6成。

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香港零售管理協會在2月14日至16日期間，訪問22間公司，包括3900間店舖、超過74,000名員工。與最新一輪防疫措施於2月10日生效的前後一星期比較，有7成企業反映生意額錄得跌幅，當中有5成企業表示生意跌1至2成；另有一部分是跌超過2成，跌幅甚至達6成。

料疫苗通行證進一步拖累市道

有3成受訪企業預估，防疫措施生效後的第二個星期（即2月17日至23日），生意額跌2至6成。到了第三星期，即2月24日至31日，屆時疫苗通行證亦生效，預估生意額跌2至6成的受訪企業佔比更升至4成。

受訪會員普遍預計疫苗通行證將進一步令零售業受挫，近7成企業料商場店舖的人流及生意至少下跌一半。近8成則認為街舖的人流及生意同樣下跌，但相信跌幅將較商場小。

協會提出三大訴求

該會主席謝邱安儀表示，零售業由社會運動開始步入下行，至現時的疫情，一直未能復甦。她指：「一日零遊客，一日談上不復甦。」

該會現時提出三項訴求：
1. 呼籲業主減租：商場舖免底租，只按營業額抽成；街舖租金減半
2. 把零售業納入新一輪防疫抗疫基金
3. 在疫情緩和後，立即推出電子消費券

被問到第五波疫情會否觸發結業潮及裁員潮，謝邱安儀指，現階段大部分零售商亦希望保住員工飯碗，但仍需視乎業主的減租幅度。她又補充，目前近7成受訪企業亦稱未受到任何業主提出租金援助，近半亦指業主態度強硬。

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記者：葉泳珊

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