  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (四) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】斥同事為電腦白痴 打工仔呻「再同佢溝通真係會痴線」 反被網民嘲「冇氣量沒耐性」

理財智慧 17:26 2022/02/17

分享：

電腦科技日新月異，上班時或許會遇到IT上的問題，往往也會請教同事解決難題，不過近日有網民在討論區發帖，直指公司有同事是「電腦白痴」，更因教他用電腦而激氣，直言「再同佢溝通真係會痴綫」。可是不少網友不認同這位網民的看法，更指只是他「冇氣量沒耐性」，意見頗為分歧。

網民在公司遭遇：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

此帖一出，即引起不少討論，不少網友反過來指是樓主問題。網友回應：

每個人都有強項同弱項，可能有啲範疇你喺其他人眼中都係個白痴

你呢啲人似乎真係少少耐性都冇。同意某一個師兄講人各有長短，嗰啲嘢慢慢嚟撳唔到。唔好認為自己好叻，叻過你嘅人多多聲，但係差過你嘅人亦都好多

咁少嘅事就嘈，再講而家好多都係touch mon，去麥記點餐又係觸屏，人地只係相信你嘅說話，無諗咁多就直接用手去點，你就扯火，咁以乎你嘅氣量比人地嘅無知更有問題

人地唔識得就教下人，唔想教就話我都唔識做

助人為快樂豬本，一山還有一山高，你勁還有人比你勁，所以低調些

相關文章：

【職場熱話】打工仔視同事為真心朋友   送藍牙耳機當禮物   未料遭轉手送贈清潔工感傷心

【職場熱話】WFH生活枯燥乏味  每日起床工作到半夜壓力大  打工仔嘆「以前還可以搭車時放鬆下」

不過也有網友認同樓主說法，指是那位同事問題比較大。網友回應：

你叫佢用mouse掂、佢有無擺個mouse落個Mon到？

好懷疑呢d人係虛報學歷或工作經驗

這樣的同事，HR如何通過

咁的人點解唔炒左佢? 仲嘥心機教做乜？

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：李兆明

 

 

開啟hket App，閱讀全文
香港 壓力 疫情 金融

上一篇文章

【網民熱話】港男極度擔憂疫下缺糧 大量囤糧食日用品 廁紙夠全家用2個月雪櫃塞爆雪藏食品

下一篇文章

【二手樓價】但求套現不惜大減百萬　上車客500萬買荃錦中心兩房　創屋苑1年半新低成交價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【疫情消息】英國患者首度發現「Deltacron」 Delta和Omicron結合新變種個案
【疫情消息】英國患者首度發現「Deltacron」 Delta和Omicron結合新變種個案
【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員　月薪逾1.8萬元　持指定駕照DSE學歷可申請
【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員　月薪逾1.8萬元　持指定駕照DSE學歷可申請
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
內房富豪「出血價」拋售西半山豪宅　1.9億蝕放敦皓複式單位　勁蝕逾半億
內房富豪「出血價」拋售西半山豪宅　1.9億蝕放敦皓複式單位　勁蝕逾半億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款