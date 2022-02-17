【職場熱話】斥同事為電腦白痴 打工仔呻「再同佢溝通真係會痴線」 反被網民嘲「冇氣量沒耐性」

電腦科技日新月異，上班時或許會遇到IT上的問題，往往也會請教同事解決難題，不過近日有網民在討論區發帖，直指公司有同事是「電腦白痴」，更因教他用電腦而激氣，直言「再同佢溝通真係會痴綫」。可是不少網友不認同這位網民的看法，更指只是他「冇氣量沒耐性」，意見頗為分歧。

網民在公司遭遇：

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此帖一出，即引起不少討論，不少網友反過來指是樓主問題。網友回應：

每個人都有強項同弱項，可能有啲範疇你喺其他人眼中都係個白痴

你呢啲人似乎真係少少耐性都冇。同意某一個師兄講人各有長短，嗰啲嘢慢慢嚟撳唔到。唔好認為自己好叻，叻過你嘅人多多聲，但係差過你嘅人亦都好多

咁少嘅事就嘈，再講而家好多都係touch mon，去麥記點餐又係觸屏，人地只係相信你嘅說話，無諗咁多就直接用手去點，你就扯火，咁以乎你嘅氣量比人地嘅無知更有問題

人地唔識得就教下人，唔想教就話我都唔識做

助人為快樂豬本，一山還有一山高，你勁還有人比你勁，所以低調些

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不過也有網友認同樓主說法，指是那位同事問題比較大。網友回應：

你叫佢用mouse掂、佢有無擺個mouse落個Mon到？

好懷疑呢d人係虛報學歷或工作經驗

這樣的同事，HR如何通過

咁的人點解唔炒左佢? 仲嘥心機教做乜？

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責任編輯：李兆明