【iBond 2021】花旗料今年通脹升2.7% iBond及綠債派息有望逾兩厘

▲ 政府於下周二公布1月份通脹，專家預估分歧大，由升1.1%至2.1%。

政府統計處將於下周二（2月22日）公布1月份消費物價指數（CPI），市場預測呈大分歧，由升1.1%至2.1%。至於對今明兩年的全年通脹預估，花旗料今年升2.7%，明年再錄得2.9%升幅，超逾iBond （04246） 及3月1日開賣的零售綠色債券兩者的兩厘保底息。專家指，iBond及綠債這類定息產品的派息率，如以較高的浮息計算，派息有望超逾兩厘的包底息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預測香港第一季通脹按年升幅或達2.2%，第二季及第三季皆升溫至2.9%，第四季有機會進一步升至3.4%。而今年全年平均通脹或達2.7%，2023年可能高見2.9%。

零售綠債派息與iBond睇齊料超兩厘【下一頁】

此外，論及1月份通脹表現，上商研究部主管林俊泓料上月CPI升2.1%，但較去年12月的2.4%升幅放緩，因租金跌幅雖收窄，惟核心通脹持續升溫。然而，受疫情所累，他對今年全年的預估收窄至僅升2%。

反觀，大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒卻較保守，料1月份CPI只升1.1%。而今年各季度升幅，預計是先低後高，首季僅升1.3%，次季升1.4%，第3季卻急升3.1%，第4季急回至2%。他預計，今年全年CPI升1.9%，明年回落至升1.5%。

中信銀行國際經濟師李業勤大膽預估，今年全年CPI升2.3%，明年回落至約升逾2%。

綜合分析指，業界對CPI估計呈大差異，主因是對第5波疫情何時緩和看法各異。而變異病毒雖重創本港消費，卻一度妨礙跨境糧食供應，如菜價飛升等，疊加元旦起中電及港燈已加電費，巴士又加價。況且，自去年底油價急漲，以至供應鏈樽頸等，均引致輸入性通脹，刺激本港CPI暫高企難下。

港去年12月通脹加速至2.4%【下一頁】

那邊廂，經濟通資訊顯示，iBond自去年中在港交所 （00388） 掛牌至今，52周低位101元，高位104.05元，今天（2月17日）收報101.15元，跌0.05%。

另方面，溫嘉煒對本港4季度的GDP預測也料先低後高，首季不至於負增長，仍微升0.2%；次季稍好轉，升1.8%；第3季升2.8%；第4季更錄得3.4%升幅。他預計，2022全年GDP升2.1%，2023升1.8%。

上商林俊泓料，今年全年GDP升2.5%，明年再升2.2%。信銀國際的李業勤較克制，料今年升2%，但明年卻升3.5%。

財政司司長陳茂波將於下周三（23日）公布預算案，相信會對今年的CPI及GDP有前瞻指引。香港去年全年GDP勁彈6.4%，綜合消費物價指數升1.6%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪