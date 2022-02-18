私宅獲利比率創逾11年半新低　平均每宗賺65.5%　逾5年來最少

二手樓市交投轉慢，部分業主只好減價賣樓，令轉售單位獲利幅度收窄。利嘉閣報告指出，上月已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案比率佔約95.1%，創逾11年半新低，而每宗私宅轉手平均賺幅同告下跌，按月大減7.9個百分點，報65.5%，為逾5年以來最少。

另外，上月買賣成交帳面錄得虧損的有97宗，佔比按月增至4.3%，而平手的個案則有14宗，佔比維持在0.6%不變。

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，變種病毒擴散速度驚人，加上政府進一步收緊限聚措施，令樓市交投急跌，所以業主紛紛擴大議價空間，而部分心急業主為求沽貨，更不惜割價求售，個別甚至需要蝕讓，所以獲利比率進一步跌至94.5%，又預計跌勢仍未止，料本月平均每宗賺幅繼續下試低位，或按月再跌2.5個百分點至63%的水平。

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