  • 15°C
香港時間 : 2022218日 (五) 00:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

私宅獲利比率創逾11年半新低　平均每宗賺65.5%　逾5年來最少

股樓投資 00:15 2022/02/18

分享：

二手樓市交投轉慢，部分業主只好減價賣樓，令轉售單位獲利幅度收窄。利嘉閣報告指出，上月已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案比率佔約95.1%，創逾11年半新低，而每宗私宅轉手平均賺幅同告下跌，按月大減7.9個百分點，報65.5%，為逾5年以來最少。

另外，上月買賣成交帳面錄得虧損的有97宗，佔比按月增至4.3%，而平手的個案則有14宗，佔比維持在0.6%不變。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，變種病毒擴散速度驚人，加上政府進一步收緊限聚措施，令樓市交投急跌，所以業主紛紛擴大議價空間，而部分心急業主為求沽貨，更不惜割價求售，個別甚至需要蝕讓，所以獲利比率進一步跌至94.5%，又預計跌勢仍未止，料本月平均每宗賺幅繼續下試低位，或按月再跌2.5個百分點至63%的水平。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利嘉閣

下一篇文章

【沽空機構】美國司法部調查沽空機構 渾水創辦人被查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
【疫情消息】英國患者首度發現「Deltacron」 Delta和Omicron結合新變種個案
【疫情消息】英國患者首度發現「Deltacron」 Delta和Omicron結合新變種個案
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員　月薪逾1.8萬元　持指定駕照DSE學歷可申請
【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員　月薪逾1.8萬元　持指定駕照DSE學歷可申請
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款