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【Apple】防止AirTag惡意跟蹤　美國紐約州總檢察長提出多個安全建議

科技 17:07 2022/02/17

分享：

最近，美國紐約州總檢察長Letitia James就AirTag提出6個安全建議。

蘋果推出的藍牙追蹤器AirTag，因私隱問題引起不少消費者的質疑。早前更有外媒指，有美國用家的車輛被裝上AirTag，令其成為賊人的盜竊目標。最近，美國紐約州總檢察長Letitia James就AirTag提出6個安全建議。

【網絡私隱】Android將免受App數據追蹤 Google：盡力平衡廣告商和用戶利益

Letitia James在文中指出，蘋果的AirTag被一些不法分子用於追蹤他人，並對市民造成傷害，而在紐約州若在對方不知情或不同意的情況下跟蹤是重罪。她亦對此提出6個嚴防被AirTag惡意追蹤的方法：

（1）注意奇怪的嗶嗶聲
當AirTag與其連接的iPhone分開一段時間後，AirTag就會發出嗶嗶聲作為提醒。如果市民在周遭聽到不熟悉的嗶嗶聲就要提高警覺，並試圖尋找聲音的來源。要注意的是，因為AirTag的體積十分小，因此可以放在容易收藏的地方，如手袋內層、車輛底部，或者是車牌背面。

（2）留意iPhone發出的警告
如果用家的iPhone察覺到有不明的AirTag配件長期顯示，其會在「尋找」應用程式中收到通知；如果收到了「偵測到附近有未知配件」（Item Detected Near You）的通知，就要開始留意自己是否已經被鎖定追蹤。

（3）建議Android用戶下載App
Letitia James建議Android手機用戶，應在Google Play中下載Tracker Detect應用程式。當聽到周遭有奇怪的嗶嗶聲時，就可以利用該App尋找附近是否有不熟悉的 AirTag。

【私隱爭議】被控收集數據侵犯用戶私隱 Meta支付7億了結訴訟

（4）非所有AirTag都帶有惡意
雖然使用AirTag要小心為上，但用家也應該了解不是所有AirTag都是帶有惡意。遺失 AirTag的用戶可能會啟用「遺失模式」，這時候只要開啟「尋找」App，系統就會顯示這是一顆不小心被遺失的AirTag，且系統也會提供一些資訊讓市民物歸原主。

（5）了解AirTag更新指南
蘋果早前發表AirTag軟件更新，當中提升了AirTag的追蹤警報，以及AirTag功能讓被追蹤者可以精確地尋找未知的AirTag。

（6）更新最新作業系統
Letitia James建議iPhone用戶如要確保自己的人身財產安全，應該定時更新至最新作業系統。

【網絡監管】Twitter擴大安全模式服務範圍 打擊社交平台網絡騷擾

責任編輯：廖淑瑩

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