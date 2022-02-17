房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請

香港房屋協會（房協）周四（17日）公布重售三個資助出售房屋項目的餘下單位，並會與香港房屋委員會(房委會)的「出售居者有其屋計劃(居屋)單位2022」(「居屋2022」)聯合接受合資格人士申請，申請期為2022年2月25日至2022年3月24日。

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是次重售包括27個單位，當中11個單位位於沙田「綠怡雅苑」、6個單位位於將軍澳「翠嶺峰」、10個單位位於屯門「翠鳴臺」。

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房協指，以上三個項目均已落成，有關的重售單位屬一房至三房設計，實用面積介乎271至740平方呎（備註1），平均售價將根據房委會早前的公布，臨時定於評定市值折減49%，即以五一折出售。而最終折扣率會跟從房委會的最後公布（備註2）。

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是次重售單位及「居屋2022」的銷售計劃的申請和資格審核程序會由房委會集中處理，合資格的申請者只需遞交一份申請表和接受一次審查，便可選擇購買房協的資助出售單位或房委會居屋單位。申請期結束後，將於同年第二季進行攪珠，並在同年第四季開始選樓。確實日期以房委會公布「居屋2022」的安排和房協日後發布的相關「銷售安排」資料為準。

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有關是次房協重售項目的售樓說明書、價單及其他相關銷售文件(並不包括是次銷售計劃的申請表及申請須知)，可於2022年2月18日至2022年3月24日期間到以下網站/地點下載/索取：

(i) 「綠怡雅苑」網站(請按此)；

(ii) 「翠嶺峰」網站(請按此)；

(iii) 「翠鳴臺」網站(請按此)；

(iv) 房協申請組(香港大坑浣紗街23號龍濤苑地下)

如欲索取申請表及申請須知，可在上述期間於房委會「居屋2022」網站(請按此)下載。

於2022年2月25日至2022年3月24日的申請期內，有關的申請表及申請須知亦可到以下地點索取：

(i) 房協轄下各出租屋邨辦事處；

(ii) 九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台大堂(同時提供房協重售項目的售樓說明書、價單及其他有關銷售文件)；

(iii) 房委會綠表置居計劃銷售小組辦事處(九龍觀塘開源道33號建生廣場一樓)；

(iv) 房委會轄下各屋邨辦事處及分區租約事務管理處

申請者可親身或透過網上遞交申請表。有關房協是次重售資助出售房屋項目餘下單位的詳情，可致電房協銷售熱線8101 2238查詢。有關房委會「居屋2022」的事宜，可致電房委會銷售熱線2712 8000。



備註：

1. 實用面積以及構成住宅物業的一部分的範圍內每一露台、工作平台或陽台(如有)的樓面面積是按照《一手住宅物業銷售條例》第8條計算所得出的。實用面積及其他指明項目的面積不計入實用面積的詳情，請參閱「綠怡雅苑」、「翠嶺峰」及「翠鳴臺」售樓說明書。

2. 有關重售單位之售價請參閱賣方不時發出及修改之「綠怡雅苑」、「翠嶺峰」及「翠鳴臺」價單。

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記者：陳詠妍