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【異動股】維達抽升4%創四個月高　大行：經營利潤率料首季見底、未來可搶佔市場份額

新股IPO 16:06 2022/02/17

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【異動股】維達抽升4%創四個月高　大行：經營利潤率料首季見底、未來可搶佔市場份額

維達 （03331） 抽升4%，報22.35元，創四個月高。大行預料，維達未來可搶佔市場更多份額，又認為首季經營環境已見底，及後兩年可受惠成本下降而令經營利潤率回升。

麥格理表示，於2021財年，維達紙巾佔公司收入83%，在中國紙巾市場市佔為18.4%，公司正拓展個人護理範疇，包括失禁產品、女性護理用品、嬰兒護理用品，認為公司未來可搶到市佔率，並料2021至2023年盈利年均複合增長（CAGR）增11.5%，首予「跑贏大市」評級，目標價34元。

同時，該行預計，維達的盈利增長將在今年第一季觸底，並在2023年錄得47.8%的增長。根據最新價格，中國進口木漿價格指數較去年3月的最高位下跌20%。由於紙業通常持六個月的低成本庫存，預計維達的經營利潤率（OPM）在今年第一季將觸底達8%，但隨著今年及後投入成本的降低，2022和2023年經營利潤率料將分別回升至8.7%和11.5%，又預計2023年維達可產生約10億元的自由現金流，其淨資產負債率可降至20%，較2021年的31%大為降低。

另外，部分生活消費品亦見強勢，康師傅 （00322） 升1.4%，今日曾高見18.28元，創2014年7月高，旺旺 （00151） 升1.8%，滔搏 （06110） 升5.3%，連升十日兼創兩個月高。

【ET財智Talk】俄烏局勢對歐元不利　可考慮沽歐元買英鎊？（立即收看）

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編輯：姚卓然

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港股 護理 維達國際（03331） 康師傅（00322） 滔搏（06110） 異動股 中國

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