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【加密貨幣】Twitter擴大打賞功能支付方法 新增以太坊錢包助創作者拓展收入

環球政經 17:25 2022/02/17

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在社交媒體發表內容，往往是內容創作者賺取收入的途徑。去年9月，Twitter（美：TWTR）已率先引入基於比特幣（Bitcoin）的小費打賞功能，成功追上近年加密貨幣的熱潮。至近日Twitter更進一步將另一熱門加密貨幣以太坊（Ethereum），納入打賞功能的支付選項。

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

據外媒《Engadget》報道，今次Twitter還新支援了3種支付服務，包括 Barter、Paga及Paytm，用戶可以通過瀏覽其他Twitter用戶個人介紹中的小費圖示來發送打賞。用戶只要年滿18歲，就可以在個人介紹中啟用打賞功能。

Barter、Paga和Paytm廣泛用於印度、尼日利亞及其他流動支付發展蓬勃的國家，Twitter此舉不僅可讓更多用戶給予打賞，亦能讓數碼創作者可確保來自不同地區的收入來源，從而有助將業務拓展至這些地區。

【恒指季檢】恒指周五季檢   8大染藍熱門逐個捉【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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虛擬貨幣 Twitter Twitter（美：TWTR）

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