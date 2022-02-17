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【大行看法】法巴：人行料4或5月再降MLF　看好離岸及在岸中資股保持強勢

股市 16:01 2022/02/17

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【大行看法】法巴：人行料4或5月再降MLF　看好離岸及在岸中資股保持強勢

中美在貨幣政策方向迥異，法巴表示，中美處於不同的經濟周期，因此美國聯儲局步入加息周期，不會影響中國人民銀行放寬貨幣政策的決定，預期人行將於4月或5月再度調低中期借貸便（MLF），而經常帳及直接投資強勁，預期今年資金流入穩定，讓人行的行動提供更大空間。

法巴稱，投資組合的資木流對於中美息差及金融市場震盪較為敏感，但相信中國已對外滙或資金流出有足夠的緩衝空間。

大摩郭強盛：三大原因拖累恒指首季料下試最悲觀預測　潛在跌幅15%【下一頁】

「只要Omicron疫情在港受控，投資者便開始期望香港與澳門及內地通關。」法巴指，港股市場情緒已逐步走出科技股調整及內房違約的困境，即使環球股市仍疲弱，料不會引起大量資金撤出中國，預期在岸及離岸中資股都保持強勢，首季人民幣亦保持強勢。

法巴稱，自去年12月以來，內地投資者一直買入互聯網、房地產及消費非必需品股，因這些行業的估值相對偏低，相信未來會有更多中美雙重上市的中資股會納入互聯互通渠道。

【ET財智Talk】俄烏局勢對歐元不利　可考慮沽歐元買英鎊？（立即收看）

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港股 貨幣政策 MLF 法國巴黎銀行 中國人民銀行 加息 美國聯儲局 人民幣 中國 互聯互通
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