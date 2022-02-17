【業績｜渣打】洪丕正：中國市場去年收入創新高　貸款增長及息差走向料抵銷分行關閉影響

▲ 渣打洪丕正：中國市場去年收入創新高 貸款增長及息差走向料抵銷分行關閉影響

渣打公佈去年全年業績，除稅前法定溢利上升119%至33億元。渣打亞洲區行政總裁洪丕正指，息差於去年下半年開始見底並於第四季開始改善。他預期，美國今年合共加息3至4次，該集團的預測模型曾推算，倘全球貨幣息口同步上升100點子，集團資產負債表將有13億美元增長。

信貸減值今年料回升

對於去年信貸減值水平偏低，他指部份原因是由於回撥因素，故今年前者料較去年有所上升，但由於壞帳情況有改善，料今年信貸減值不會大幅飆升。中長線而言，他透露，該行目標是信貸減值應相當於借貸資產的0.3％。

中港市場業績去年第四季表現遜色，洪丕正解釋，本港業務表現尤其受息差影響，內地第四季在市場氣氛與內房市場轉弱下融資活動亦有所減少。他又指，集團上季就內地市場進行了總年結的減值撥備，影響期內中國市場業績。儘管如此，全年計中國市場收入卻錄11％升幅創歷史新高，個別業務如貿易融資及財富管理均有大幅增長。

目標未來3年將在岸及離岸業務盈利翻倍

洪丕正表示，該行對中港以至整體亞洲業務有信心，會把握中國金融市場開放機遇，包括中港與大灣區人民幣業務、綠色金融、數碼化業務與財富管理的發展，形容這是「結構性機遇」，並將於未來3年投放3億美元投資大中華區與大灣區，以捕捉人民幣及內地開放的發展，目標是在未來3年將在岸及離岸業務盈利翻一翻。

至於集團整體企業銀行方面，他指將更精準善用風險資產，並擬加大零售業務、財富管理與數碼化，目標是將成本與收入比率提升至60％。市場關注渣打如何回饋股東，渣打在業績中宣佈計劃通過股息提升及回購，未來3年向股東派發50億元，較過往3年的合共26億元幾乎倍增。

問及疫情影響，洪丕正指主要影響在今年首季發生，預期仍會延續。他承認，業界有三成分行關閉，面對面銷售受疫情影響，惟金融產品、貿易融資、貸款增長及息差走向，料某程度可抵銷有關影響。

他續指，對今年前景審慎樂觀。該行針對的宏觀機遇包括預期利率周期逆轉有助利息收入前景、貿易流與供應鏈加快轉移、中國繼續開放、可持續金融與數碼金融等。

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