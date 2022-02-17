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梅拉尼婭NFT買家身份曝光 原來係自己？

環球社會熱點 17:05 2022/02/17

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美國前總統特朗普妻子梅拉尼婭早前亦加入非同質化代幣（Non-Fungible Token，下稱NFT） 熱潮，將她曾佩戴的白色寬邊帽、水彩畫及其NFT版的數位藝術品拍賣。但外媒追查區塊鏈交易後發現，買家可能是梅拉尼婭自己或者其團隊。

梅拉尼婭拍賣NFT僅5人出價 成交價低過開價 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）妻子梅拉尼婭（Melania Trump）早前在其個人網站MelaniaTrump.com拍賣NFT藝術品，最終獲5名買家出價，以1,800個SOL幣，現時價值為18.5萬美元（約144萬港元）成交，交易最近亦順利完成。

有外媒追查區塊鏈交易後發現，購買梅拉尼婭作品的SOL幣來自屬於當時推出該藝術品的電子銀包，即交易的資金來自梅拉尼婭本人或團隊。交易顯示在1月23日，建立梅拉尼婭NFT作品的電子銀包轉帳逾37萬與美金掛勾的穩定幣USD Coin（USDC）去第2個銀包，然後該銀包將1,800個SOL幣轉至第3方區塊鏈銀包地址。最終，最後的銀包地址被列為成功投得NFT作品的買家。

碧咸3.3億豪宅露台險塌苦等維修 揭英國置業注意事項 【下一頁】

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根據區塊鏈交易，在1月27日，原始銀包向第2個銀包轉帳1,800個SOL幣，這代表買家透過中間人（第2個銀包），從創建NFT作品的梅拉尼婭取得SOL幣，然後再向她付款。

梅拉尼婭辦公室發表聲明指，區塊鏈交易屬透明性質，公眾可查看區塊鏈上的每筆交易，相關交易是代表第3方買家促成。

據悉，成功競投的買家將獲得一封由梅拉尼婭親筆寫的信、2018年國是訪問期間，與法國總統馬克龍 （Emmanuel Macron） 會面時佩戴的訂造白色帽及一幅由藝術家Marc-Antoine Coulon所繪的水彩畫，該數位水彩畫會建立在Solana區塊鏈內。

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責任編輯：郭麗明

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