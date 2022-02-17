【紐元定存】紐元定存息最高10厘 1年定存高息王達1.5厘

▲ 新西蘭是最早加息的較主流央行，花旗料2月23日議息再加0.25厘。

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新西蘭央行將於下周三（2月23日）議息，花旗預計加息0.25厘，之後再加多3次息，令今年全年共加4次息，目標利率累加至1.75厘。中資滙市專家指，憧憬密集加息，料紐元年內有望挑戰0.73高位。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，新西蘭於下周或會加息25點子，今年可能一共加息4次，合共100點子。而紐元於未來3個月、半年至1年的預測均為0.67。

紐元走向繫於美元及美息，廖嘉豪預計，美國今年開始加息5次， 3月加50個基點， 然後在5月、6月、9月和12月四次加息25個基點（2022年總共加息150個基點），且預計2023年將進一步加息三次，意味着2023年底政策利率為2.25至2.5厘。廖嘉豪表示，如果美國通脹繼續走強，那麼儲局在會議上繼續加息爭議性或較少，這意味2022年加息六次或七次25個基點並非不可能。

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此外， 光大證券國際策略師黃俊能回應本報查詢指， 預期2月新西蘭央行將會加息0.25厘。而今年餘下時間將再加3次，分別為4月、7月及10月，各加0.25厘，令現金利率於2022年終前調高至1.75厘水平。

誠然， 新西蘭早自去年10月已上調政策利率，至今已加兩次息，累加0.5厘，令官方利率現為0.75厘。港銀自去年第4季已搶閘加紐元定期存款，單以今年來看，恒生 （00011） 新推3個月或以上較長息、滙豐（HSBC）也新推3個月短存，大眾銀行同時追趕加息快車，最勇進是招商永隆，本月把半年及1年紐元定存年息累加至突破1厘大關，當中1年期年息更首現1.3厘超高息。可是，星展最近把1年紐元定存年息勁加0.5厘，新息率至1.5厘，晉級高息王。

可是，論及冠絕全城的紐元定存息率，7天年息更罕現4冠王，分別為中銀香港 （02388） 、集友、恒生及富邦齊享10厘。比併1個月期年息，花旗以2.5厘奪冠。

滙價方面，紐元受惠4月7日起加入中紐自由貿易協定，跟中澳交惡迥異，業界料皆有利紐元見底回升，現滙約0.66。問及澳紐加幣中，最看好哪隻貨幣。黃俊能認為，澳元兌美元可看高一線，料今年高低位介乎0.68至0.78，年底目標價0.76。而紐元於2022年高低區間在0.65至0.73，年尾目標僅險守0.7。美元兌加元今年的阻力位在1.22，支持位在1.3，年底目標價在1.25。

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黃俊能剖析， 3大主要商品貨幣中，較為看好澳元，主要有兩大原因，第一，澳洲第四季的消費者物價指數按年增長3.5%，國內通脹已連續三個季度高於儲行的目標水平。變種病毒Omicron對經濟的影響，無疑令供應鏈樽頸的時間延長，對通脹構成壓力，所以預期澳洲通脹高企的時間或較澳儲行預期更長。

第二，澳洲12月份失業率由4.6%急降至4.2%，創自2008年8月新低，而今個星期稍後時間將會公布1月失業率，巿場預期更跌至4%，創近半個世紀、50年新低。雖然澳儲行曾表示國內的工資增長速度滯後，暫時維持貨幣政策，以期加快增長。

黃俊能補充，縱使澳儲行現仍保持偏鴿取態，但通脹及就業情況均將為央行帶來一定壓力，令收緊貨幣政策的力度不會過份落後於其他主要央行，亦為澳元在今年提供追落後的機會。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪