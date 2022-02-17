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【買樓理財】見人背景好　業主大幅減租　低市價5%租益好租客

股樓投資 15:59 2022/02/17

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經濟前景未明，部分人選擇繼續租樓，而市區新樓租務繼續活躍。有租客因背景良好，而獲業主大幅減租，低市價半成租愛海頌兩房單位。

香港置業劉顯表示，長沙灣愛海頌2座中層E室，實用面積499平方呎，兩房間隔，座向東南，享城市景，月租原叫價2.1萬元，約2個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價4,000元，以月租1.7萬元租出，實用呎租約34.1元，較市價低約5%。據悉，業主開價較市價高，因見租客背景良好，故大幅下調租金。

【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修【下一頁

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資料顯示，業主於2019年11月以約863.1萬元購入上述單位，以月租1.7萬元計，租金回報約2.36厘。談到屋苑近期租務情況，劉顯表示，愛海頌本月暫錄得17宗成交。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 愛海頌 香港置業

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