【買樓理財】見人背景好　業主大幅減租　低市價5%租益好租客

經濟前景未明，部分人選擇繼續租樓，而市區新樓租務繼續活躍。有租客因背景良好，而獲業主大幅減租，低市價半成租愛海頌兩房單位。

香港置業劉顯表示，長沙灣愛海頌2座中層E室，實用面積499平方呎，兩房間隔，座向東南，享城市景，月租原叫價2.1萬元，約2個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價4,000元，以月租1.7萬元租出，實用呎租約34.1元，較市價低約5%。據悉，業主開價較市價高，因見租客背景良好，故大幅下調租金。

【有相睇】「90後」情侶成功殺價 365萬購大角咀舊樓 兩房企理有裝修【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

資料顯示，業主於2019年11月以約863.1萬元購入上述單位，以月租1.7萬元計，租金回報約2.36厘。談到屋苑近期租務情況，劉顯表示，愛海頌本月暫錄得17宗成交。

同場加映【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機