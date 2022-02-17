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【自動駕駛】百度旗下蘿蔔快跑落地深圳　已覆蓋所有超一線城市

股市 15:40 2022/02/17

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百度旗下蘿蔔快跑落地深圳　已覆蓋所有超一線城市

百度 （09888） 旗下的自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」今日已經正式落地深圳市南山區，將為當地居民提供自動駕駛示範應用出行服務。除深圳外，蘿蔔快跑早前亦已經落地北京、廣州以及上海，至此蘿蔔快跑服務已實現超一線城市全覆蓋。

百度現報163.6元，升1.2%。

根據規劃，蘿蔔快跑在深圳開放常態化示範應用後，用戶可通過App召車，體驗自動駕駛出行服務，初期將會開設近50個站點，運行時間由早上9時至下午5時。

百度表示，未來蘿蔔快跑的運行路線將持續擴增，預計至今年年底，出行服務區域站點規模達300個以上，能夠更好滿足當地居民公共交通接駁、假日商圈接送等日常出行需求。

另外，截至目前，百度Apollo的測試總里程超過2100萬公里，除超一線城市外，蘿蔔快跑還在重慶、長沙以及滄州開放載人測試服務，第一代量產無人車Apollo Moon亦已經加入蘿蔔快跑的運營版圖。

【ET財智Talk】俄烏局勢對歐元不利　可考慮沽歐元買英鎊？（立即收看）

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記者：梁安琪

港股 深圳 自動駕駛 百度集團—SW（09888）
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