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西班牙鐵路招沙特女司機 2.8萬人搶30職位

環球社會熱點 15:37 2022/02/17

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中東國家沙特阿拉伯近年開始放寬女性的限制，容許她們從事眾多活動。西班牙國家鐵路在沙特招募30名女司機，竟然收獲2.8萬份申請。面對龐大的女性勞動力市場，沙特女性工作人口比例仍比男性少約半。

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西班牙國家鐵路（Renef）周三（16日）表示，雖然接到2.8萬份申請，但通過在網上學歷及英語要求篩選，已減去一半申請人，將於3月中完成餘下的招聘篩選過程。

獲僱用的女司機將接受為期一年受薪訓練，負責駕駛來往聖城麥加（Mecca）及麥地那（Medina）的子彈火車。Renef現時在沙特共聘有80多位男性司機，當逾50人仍在接受培訓。

沙特女性的工作機會近年大幅增加，不再侷限於過往的老師或醫療人員等，權益亦有所提升，包括2018年可以駕駛車輛。然而，女性工作人口雖在過去5年翻倍，但以去年第3季數據比較，仍比男性工作人口比例少近半，女性失業率亦高於男性逾3倍，達21.9％

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責任編輯：吳漢培

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