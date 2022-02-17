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俄烏局勢一觸即發　美國加息如箭在弦

宏觀解讀 15:34 2022/02/17

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俄羅斯與烏克蘭緊張局勢未有迹象緩和，市場消息相對混亂，一方面俄羅斯表示已於邊境部分撤軍，另一邊廂美國指俄羅斯撤軍屬偽報，當地媒體報道烏克蘭軍在東部地區爆發軍事衝突，市況趨向波動。筆者認為，有關地緣政治風險仍未解除，儘管俄方表示有意以外交途解決爭端，局勢仍然難以預測，媒體報道亦難以判斷真偽，市場情緒簿弱，雙方波動將會增加，避險資產將會有較大支持。

另一方面，美國聯儲局加息如箭在弦，1月份會議紀錄確認聯儲局將會在3月份開展加息周期，但仍未為加息幅度找到共識。鑑於美國通脹未有迹象見頂，筆者預期3月加息半厘機會較大，開始加息周期時，預計聯儲局將會先施展下馬威，以較強力手段壓抑通脹預期，以防通脹失控，其後待通脹開始回落，及縮表行動出台後，逐步減慢加息步伐，避免經濟陷入衰退。一旦美聯儲加息節奏符合筆者預期，美元或於本年出現逐步見頂回落形態。
 

【ET財智Talk】俄烏局勢對歐元不利　可考慮沽歐元買英鎊？（立即收看）

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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