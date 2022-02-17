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【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？

科技 15:26 2022/02/17

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三星宣布將舉行第二場產品發布會Galaxy MWC 2022，屆時將在三星的YouTube頻道上直播。（官方影片截圖）

三星（Samsung）香港時間上周三（9日）舉行2022年首場Galaxy Unpacked 2022活動，帶來了Galaxy S22和Tab S8的產品陣容。雖然最新的手機和平板電腦仍未正式發貨，但三星迫不及待宣布將舉行第二場產品發布會Galaxy MWC 2022，屆時將在三星的YouTube頻道上直播。

【Pixel摺機】有望今年推出？　調研機構CEO爆料：2022年第3季投產

據外媒《ZD Net》報道，三星Galaxy MWC 2022將於本港時間2月28日（星期一）上午2時舉行。雖然三星沒有發布任何與是次產品相關的消息，但透過發布會的名稱「Galaxy」和宣傳圖片可推斷，是次新品發布將與移動設備，如手提電腦、平板電腦、手機或可穿戴設備相關。 

外界推測，發布會上或會公布有關Galaxy Chromebook或搭載Windows 11的手提電腦的新消息。

【科技一周回顧】三星發布3款5G旗艦手機S22系列　Meta威脅暫停歐洲FB、IG服務惹爭議

【Android更新】Android 12與7間手機品牌合作　下放Material You功能

責任編輯：文睿

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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