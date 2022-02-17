【機迷熱話】Sony推尋寶遊戲！　找出代碼即有機會免費贏得PS5

▲ 但各位想要PS5的機迷要留意了！Sony日前宣布舉辦「Treat Codes」全球尋寶活動，只要玩家找出隱藏的Treat Codes，即可獲得PS5抽獎機會。（官方圖片）

Sony遊戲主機Playstation 5（PS5）自推出以來，一直受疫情及供應鏈等問題影響，導致貨源短缺，玩家至今仍一機難求。但各位想要PS5的機迷要留意了！Sony日前宣布舉辦「Treat Codes」全球尋寶活動，只要玩家找出隱藏的Treat Codes，即可獲得PS5抽獎機會。

【機迷熱話】官方終證實消息！ Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場

【機迷熱話】PS5推新功能 遊戲截圖、影片可直接傳到手機

Sony官方表示，由即日起至2022年3月8日凌晨2時結束，玩家可以參加 Treat Codes 活動。Treat Codes總共有14個，發掘一組代碼即可獲一次PS5抽獎機會，換言之每位玩家總共有14次抽獎機會。玩家只要輸入一組代碼，再回答一條問題，就有機會免費贏得 PS5。

而今次活動輸入的代碼（Treat Codes），會出現在不同的地方包括：網絡、社交媒體、其他與遊戲非直接相關活動如體育、電影與音樂活動中出現，例如第二個Code就出現在TikTok影片中。而官方的最新情報是「仔細留意本周某時段串流播放PlayStation遊戲的創作者頻道」。

值得一提的是，Sony今次將會送出126部PS5予3組參與地區的玩家（香港為B組），每個參與群組的玩家，在每組代碼有機會贏得3部PS5。因此每個參與群組，最多有機會贏得42部 PS5。

Sony將透過與可能獲獎者 PSN 帳戶連結的電子郵件位址來通知獲獎者，並可能要求可能獲獎者填寫資格聲明，以確認可能獲獎者符合資格且有遵守官方規則。

【機迷熱話】PlayStation年度回顧 登入可獲免費個人造型頭像（附連結）

責任編輯：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：