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【新股IPO】匯通達網絡9878明日掛牌 暗盤升4.9％ 下限定價 一手中籤率約44%

股樓投資 21:37 2022/02/17

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匯通達網絡（新上市編號：09878）將於明日（18日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤平開報43元，低見39.1元，暗盤收市報45.1元，較招股價43元升4.9%；以每手100股計，一手帳面賺210元。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

匯通達網絡以招股價下限43元定價，其招股價範圍介乎43至48元；香港公開發售部分錄得超額認購0.67倍，以每手100股計，一手中籤率為43.91%，認購3手即可穩獲一手；中金、花旗及華興資本為聯席保薦人。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

該股是次上市共引入6名基石投資者，包括創維、Golden Feather、Windfall、海瀾集團、商湯（00020）旗下SensePower及景林，合共認購公司2,716.97萬股，佔緊隨全球發售完成後公司股本4.85%。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【見下頁】

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是次集資所得，其中約30%擬用於加強與現有客戶的關係並進一步擴大公司的客戶群；25%用於優化公司供應鏈的能力和效率；20%用於增加對公司平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力；15%用於選擇性地尋求與參與者的戰略合作、投資或收購；10%用作公司營運資金。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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匯通達網絡（09878） IPO 港股

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