【新股IPO】匯通達網絡9878明日掛牌 暗盤升4.9％ 下限定價 一手中籤率約44%

匯通達網絡（新上市編號：09878）將於明日（18日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤平開報43元，低見39.1元，暗盤收市報45.1元，較招股價43元升4.9%；以每手100股計，一手帳面賺210元。

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匯通達網絡以招股價下限43元定價，其招股價範圍介乎43至48元；香港公開發售部分錄得超額認購0.67倍，以每手100股計，一手中籤率為43.91%，認購3手即可穩獲一手；中金、花旗及華興資本為聯席保薦人。

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該股是次上市共引入6名基石投資者，包括創維、Golden Feather、Windfall、海瀾集團、商湯（00020）旗下SensePower及景林，合共認購公司2,716.97萬股，佔緊隨全球發售完成後公司股本4.85%。

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是次集資所得，其中約30%擬用於加強與現有客戶的關係並進一步擴大公司的客戶群；25%用於優化公司供應鏈的能力和效率；20%用於增加對公司平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力；15%用於選擇性地尋求與參與者的戰略合作、投資或收購；10%用作公司營運資金。

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記者：張以正