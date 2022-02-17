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咖啡店老闆曾向加拿大示威者捐款 收恐嚇電話要停業

環球社會熱點 16:00 2022/02/17

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加拿大的反強制接種疫苗示威仍未平息，發起示威人士以「自由車隊」名義於眾籌平台籌得過千萬加元資金。有黑客洩露眾籌平台捐款名單，加拿大首都渥太華一間咖啡店老闆娘被揭曾捐款支援示威者，更收到恐嚇電話而決定將咖啡店停業。

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加媒報道，女子朱利安尼（Tammy Giuliani）在渥太華經營一間咖啡店Stella Luna Gelato Café。

她早前通過眾籌平台GiveSendGo向「自由車隊」（Freedom Convoy）捐款250美元（約1,950港元），又留言指會每日送食物給參與示威的貨車司機，要感謝他們為全國民眾而戰。

但GiveSendGo網站數據外洩後，有人發現朱利安尼曾經捐款聲援示威者，而她的咖啡店也開始收到恐嚇電話。

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朱利安尼指有人威脅要扔磚頭砸爛咖啡店窗戶，又恐嚇稱要抓走咖啡店內的人，她最終決定停業。

她形容當示威者首次大規模傳播團結的信息時，使她充滿希望。但她目前已經不會再支持示威者，指自己當初捐款時無預計過示威行動會演變成今日的地步。她承認當初支持示威者的決定錯誤，但也批評那些恐嚇自己的人。

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責任編輯：鄭錦玲

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