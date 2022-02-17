星展：港樓價首季再跌3％　若年內通關或抹去今年跌幅

美國加息在即，加上疫情嚴重，令近期樓價有回落之勢。星展銀行（香港）研究部香港房地產業分析師丘卓文說，樓價已自去年8月高位下跌4%，估計今年首季會再跌3％。

他認為，何時通關對樓市有影響，且作出兩個情景分析：若全年未能通關，料樓價有單位數跌幅；若第三、第四季通關，經濟便反彈，加上受惠內地客來港投資的需求，或有望抹去今年樓價的跌幅。

談到美國加息，他預計今年底的實際按揭利率，或回升至2.2％至2.3%，未到令人擔心的水平，但認為假如股市繼續波動，或令市場出現負財富效應，對置業需求有影響。

同場加映【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

中大民調：六成人認為現非買樓合適時機 四成人稱房屋支出負擔重【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機