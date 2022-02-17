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星展：港樓價首季再跌3％　若年內通關或抹去今年跌幅

股樓投資 15:22 2022/02/17

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美國加息在即，加上疫情嚴重，令近期樓價有回落之勢。星展銀行（香港）研究部香港房地產業分析師丘卓文說，樓價已自去年8月高位下跌4%，估計今年首季會再跌3％。

他認為，何時通關對樓市有影響，且作出兩個情景分析：若全年未能通關，料樓價有單位數跌幅；若第三、第四季通關，經濟便反彈，加上受惠內地客來港投資的需求，或有望抹去今年樓價的跌幅。

談到美國加息，他預計今年底的實際按揭利率，或回升至2.2％至2.3%，未到令人擔心的水平，但認為假如股市繼續波動，或令市場出現負財富效應，對置業需求有影響。

同場加映【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 加息 星展銀行 樓價

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