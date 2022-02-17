▲ 【業績｜渣打】渣打香港去年稅前少賺7%、仍佔集團3成 Mox存款虛擬銀行市佔25%

渣打 （02888） 去年稅前基本溢利增61%至38.96億美元，稅前法定溢利更增近1.2倍，惟第4季表現轉弱。以主要市場劃分，渣打香港去年經營收入跌1%至34.4億美元，除稅前基本溢利跌7%至11.81億美元，但繼續是貢獻最高的市場，單一地區佔渣打集團稅前基本溢利30%。

渣打也公布，旗下虛擬銀行Mox目前在香港8家虛擬銀行中擁有25%的存款市場份額。

全年業績計，渣打香港未計減損及稅項前經營溢利14.32億美元，按年跌6%。信貸減值2.51億美元，按年升26%。

單計第4季，渣打香港季度經營收入按年跌8%至7.5億美元，除稅前基本溢利更跌87%至3000萬美元。

渣打新加坡盈利大增 中國倒退一半

其他市場方面，渣打去年在新加坡、阿聯酋、英國市場業績明顯提升，在新加坡除稅前基本溢利增近5倍至6.41億美元，為集團第二大盈利貢獻來源。中國市場稅前基本溢利就大減52%至1.47億美元。

渣打表示，香港和新加坡是該行地區收入貢獻最高的地區，其基礎收入增長強勁，主要來自富裕客戶和金融市場的財富管理，但被持續壓縮的邊際利潤所部分抵銷，未來會加強在兩地市場地位。

大灣區發展方面，渣打表示，是首批推出理財通的銀行之一，成功建成大灣區中心，以更好地支持企業、商業及機構銀行業務和個人、私人及中小企業銀行業務客戶，且我們正在推進可持續融資平台的建立。

除了香港虛擬銀行、大灣區發展，渣打也在新加坡探索數碼銀行風險項目，期望擴大在有關國家的業務範圍及觸點，該行於新加坡建立東盟樞紐，整合我們在馬來西亞、泰國和越南的子公司。

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