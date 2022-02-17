融創中國1918價殘可買入？ 溫傑拆解今年內房股前景 股市 15:12 2022/02/17 分享： 融創中國 （01918） 午市收跌不足1%。目前此內房股不斷尋底，一底低於一底的走勢，兼且內房大環境並無大利好因素支持下，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為大家分析此板塊的今年前景。立即點擊收看／收聽：【精華速睇】 **美國加息如何影響滙市？ 外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 洛鉬3993股價高位整固 稱會適應新能源產業發展積極擴產確保鈷供應 今日 洛鉬3993股價高位整固 稱會適應新能源產業發展積極擴產確保鈷供應 華潤電力836現價有支持？剖析三個大跌原因 今日 華潤電力836現價有支持？剖析三個大跌原因 烏克蘭、俄羅斯局勢升溫 全面開戰機會不大 今日 烏克蘭、俄羅斯局勢升溫 全面開戰機會不大 加息vs動態清零 哪一樣對港股影響較大？ 今日 加息vs動態清零 哪一樣對港股影響較大？ 華潤電力836急插後反彈4% 新能源股前景點睇？ 今日 華潤電力836急插後反彈4% 新能源股前景點睇？ 你可能感興趣 洛鉬3993股價高位整固 稱會適應新能源產業發展積極擴產確保鈷供應 今日 12:53 洛鉬3993股價高位整固 稱會適應新能源產業發展積極擴產確保鈷供應 華潤電力836現價有支持？剖析三個大跌原因 今日 12:20 華潤電力836現價有支持？剖析三個大跌原因 烏克蘭、俄羅斯局勢升溫 全面開戰機會不大 今日 12:38 烏克蘭、俄羅斯局勢升溫 全面開戰機會不大 最新專欄文章 更多 贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激 今日 贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激 港股未必受累俄烏危機？話你知恒指下一站阻力在哪 今日 港股未必受累俄烏危機？話你知恒指下一站阻力在哪 濠賭股炒上僅為補裂口 勿心雄跟車賭大細 今日 濠賭股炒上僅為補裂口 勿心雄跟車賭大細 疫情未受控收租股冇運行？溫傑話你知邊幾類股份要小心！ 今日 疫情未受控收租股冇運行？溫傑話你知邊幾類股份要小心！ 體育用品股滔搏6110逆市跑出升逾半成 現價仍可高追？ 今日 體育用品股滔搏6110逆市跑出升逾半成 現價仍可高追？ 融創中國（01918） 富力地產（02777） 綠城中國（03900） 世茂集團（00813） 萬科企業（02202） 碧桂園（02007） 華潤置地（01109） 中國海外發展（00688） 歐元 板塊