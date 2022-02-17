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融創中國1918價殘可買入？ 溫傑拆解今年內房股前景

股市 15:12 2022/02/17

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融創中國 （01918） 午市收跌不足1%。目前此內房股不斷尋底，一底低於一底的走勢，兼且內房大環境並無大利好因素支持下，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為大家分析此板塊的今年前景。立即點擊收看／收聽：【精華速睇】

**美國加息如何影響滙市？ 外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢**

欄名 : 3分鐘睇股

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