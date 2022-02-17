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【居屋裝修】 單位爆喉水浸全屋 年輕夫婦花62萬翻新650呎單位 三房變一房連衣帽間 大量模型收藏極吸睛

理財智慧 18:12 2022/02/17

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不少人若發現居住了多年的單位出現日久失修的問題，也會花一筆錢再重新裝修，把單位交給設計師改造一番，以把單位改頭換面。是次的單位位於天水圍天頌苑，面積為約650呎，裝修費用約62萬，裝修了3個半月，全屋走玩味風格。

這單位居住了夫婦2人，由於早前因大廈喉管問題，使單位全屋出現水浸，於是戶主夫婦決定花一筆錢請設計公司重新裝修設計一番，以及貼合他們的喜好及需要。由於戶主是年輕的兩口子家庭，因此希望單位能有更多的玩味感。

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此外，戶主希望能有各有獨自的空間，而男戶主是音響及玩具的愛好者，因此要求單位需有大量空間展示玩具珍藏及享受音樂的空間；女戶主則希望能打造出一個私人衣帽間及休閒區域。有見及此，設計師把單位由原本的三房變成一房連衣帽間，騰出的空間一邊變成獨立衣帽間，另一邊則變成客廳同時增加擺放模型的位置。

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設計師指單位採用了無主燈設計，客廳主要靠磁石路軌燈打造出裝飾線條，而這樣能為單位增添玩味及增加樓底空間，適合追求創新的戶主，另外，由於單位有2個廁所，戶主並不需要客廁作浴室功能，因此設計師將其變成乾廁使用，更把客廁的一角位置騰出來作客飯廳用，為廳內保留更多活動空間。

在裝修設計上，全屋均採用了淺灰色的木紋磚並以斜舖方式舖砌，使視角上空間更為廣闊，而全屋主要分為數個區域，包括客廳、客飯廳、音響區、小型衣帽間、房間、廁所及廚房，客飯廳及客廳擺放了數個大型的陳列架，以供男戶主擺放心愛的玩具，而在客廳後面的位置為音響區，設計師於其造了一幅牛仔布紋配紅色的特色牆，使全屋整體格調更型格及有玩味，但設計師特意沒有把音響區特色牆廷伸到飯廳，使兩個區域能更清晰地分隔開。

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設計師在房間內打造了一淺木紋色的地台床，以增加儲物空間，另外還以半高木紋板包圍著睡眠的區域，讓女戶主有一個獨立空間在空餘時間倚靠窗邊看書和品茶休息，而房內也是以無主燈方式設計，使戶主夫婦在地台床上也不會感到過於壓迫，同時也大大增加房內氣氛，而房間內的牆壁為灰色並印上公仔圖案，使玩味感大大提升。

在廚房內，由於女戶主於外國長大，因此希望在牆壁上以圖騰花磚打造出充滿異國風味的廚房，另外，戶主也擺放了一個藍色的下排廚櫃，以增加收納及料理空間，而主廁及客廁也是以灰色為主，主廁有一灰色洗手台下櫃，以供戶主擺放梳洗用品，另外也有一黑色浴屏，以造出乾濕分離的設計。

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費用：

設計 50,000
清拆 36,000
泥水 130,000
傢俬 220,000
水電 150,000
冷氣 30,000
其他 10,000
總數: 626,000

圖片由鋒主義室內設計提供

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責任編輯：關海儀

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