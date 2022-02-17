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【網民熱話】港男極度擔憂疫下缺糧 大量囤糧食日用品 廁紙夠全家用2個月雪櫃塞爆雪藏食品

理財智慧 17:48 2022/02/17

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香港第5波疫情一發不可收拾，每天的確診人數不斷增加，港人個個人心惶惶，不少人也會為家中購入補給品，以備不時之需。近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己現時對於疫情發展感到十分擔憂甚至發惡夢，更害怕隨時被家居隔離，而他近日一有時間便會到超市購入補給品，使家中囤積了大量物品。

樓主指自己近日發夢夢到世界未日，而人類因沒有糧食而被慢慢淘汰，最近他只要下班或放假，便會思考要為家中購入甚麼補給品，如食物、廁紙、清潔用品等，而即使他看到市面上的口罩充足也會不斷囤貨，他指現時家中的廁紙量足夠全家用2個月，整個雪櫃也塞爆雪藏食物，罐頭、杯麵也各有一箱，連漂白水也買了十多支，樓主也感到自己十分瘋狂，並詢問有沒有人跟他一樣。

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同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 不夠，要儲夠3年的補給品才夠。」，「真的沒有那麼多地方儲糧，我要買一個大雪櫃儲凍肉才行。」，也有人指，「今天不知明天事，只要物資夠用半個月便行了。」。

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另有網民指，「有準備比沒有準備好，特別是小朋友的奶粉及藥。」，「我也買了很多乾糧及罐頭，有備無患。」。

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責任編輯：關海儀

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