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【第五波疫情】騰訊加碼向香港捐款5000萬元　主力協助基層和醫護人員

Hot Talk 10:49 2022/02/18

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【第五波疫情】騰訊捐助1,000萬元予香港公益金支援抗疫   按護老院幼童需要發放抗疫包

香港新冠病毒第五波疫情持續爆發，騰訊 （00700） 周四公布，透過旗下騰訊基金會首期捐助1,000萬元予香港公益金，為幼童和長者的疫情防護需要提供及時援助。騰訊周五再公布，騰訊基金會追加4,000萬元，總額5,000萬元向香港抗疫支援。

據了解，另一中資科網巨企阿里巴巴 （09988） 持股、AlipayHK母企的螞蟻集團，也擬捐助1000萬港幣支援香港抗疫。
 
騰訊表示，捐款予公益金主要用於採購兒童及青少年適用的病毒抗原快速測試劑和多種藥物，製成的抗疫包會透過公益金旗下社會福利機構儘速分發予有需要的家庭；款項亦會用於採購及贈送防疫用品給護老院和醫護機構。
 
加碼資金方面，騰訊表示，正與多家慈善組織積極探討捐款用途，務求更廣泛照顧到受疫情影響的市民，特別優先考慮基層工作人士和前線醫護人員的防護和生活需要。有關追加捐款的發放模式和用途，騰訊將會適時作出公布。

*港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析

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