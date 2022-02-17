【分析】西方資管：中國國債將繼續跑出　儲局加息對人民幣滙率影響微

10年期中國國債收益率處於2.8厘水平，美債息近期亦升穿2厘，逐步追貼。西方資產管理亞洲（日本除外）投資管理主管孫應梅指，中國國債收益率仍較其他發達市場如歐洲、日本為高，加上外資持有比例只有約一成，屬於低配（under owned），作為全球第二大債券市場，及分散投資組合的好處，相信較成熟市場債券更具吸引力。

該行預計，聯儲局加息不會對人民幣滙率產生重大影響。美國加息3至4次的情況已充份反映在外滙市場走勢上，今年人民幣的滙率也未見大幅走弱。這可能是由於美國通脹升至逾7%，令當地實際利率仍然處於高度負數區域。

其次，中國對外收支帳依然強勁，中國銀行擁有大量在岸美元儲備，為人民幣滙率提供了有力支撐。

對於內地對房地產商的整頓，該行認為影響可控，中國整體經濟將持續強韌。如有需要採取逆周期措施，中國當局也可拉動宏觀和房地產行業，「措施或包括進一步下調銀行存款準備金率以刺激銀行放貸予房地產行業，以及下調政策利率。中國當局也可指示國有銀行向置業人士提供貸款，並縮短批准按揭貸款的等待時間，以紓緩現金流壓力。

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