  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (四) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】西方資管：中國國債將繼續跑出　儲局加息對人民幣滙率影響微

股市 14:40 2022/02/17

分享：

10年期中國國債收益率處於2.8厘水平，美債息近期亦升穿2厘，逐步追貼。西方資產管理亞洲（日本除外）投資管理主管孫應梅指，中國國債收益率仍較其他發達市場如歐洲、日本為高，加上外資持有比例只有約一成，屬於低配（under owned），作為全球第二大債券市場，及分散投資組合的好處，相信較成熟市場債券更具吸引力。

該行預計，聯儲局加息不會對人民幣滙率產生重大影響。美國加息3至4次的情況已充份反映在外滙市場走勢上，今年人民幣的滙率也未見大幅走弱。這可能是由於美國通脹升至逾7%，令當地實際利率仍然處於高度負數區域。

其次，中國對外收支帳依然強勁，中國銀行擁有大量在岸美元儲備，為人民幣滙率提供了有力支撐。

對於內地對房地產商的整頓，該行認為影響可控，中國整體經濟將持續強韌。如有需要採取逆周期措施，中國當局也可拉動宏觀和房地產行業，「措施或包括進一步下調銀行存款準備金率以刺激銀行放貸予房地產行業，以及下調政策利率。中國當局也可指示國有銀行向置業人士提供貸款，並縮短批准按揭貸款的等待時間，以紓緩現金流壓力。

*美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

相關文章：【大行報告】大摩：淨息差改善將推動銀行股價上漲

【大行報告】高盛：HIBOR急升不一定推高港銀盈利　偏好中銀香港

經濟 債券 人民幣 通脹 國債 中國 亞洲 外資 歐洲 加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】香港單日4285宗確診、逾7000宗初確　香港科技探索逆市跌3%
【香港疫情】香港單日4285宗確診、逾7000宗初確　香港科技探索逆市跌3%
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【美股期貨】俄烏局勢突升級　美長債息跌穿2厘　道指期貨急挫135點、納指期貨跌近1%（不斷更新）
【美股期貨】俄烏局勢突升級　美長債息跌穿2厘　道指期貨急挫135點、納指期貨跌近1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】藍籌股ADR靠穩　夜期跌3點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】藍籌股ADR靠穩　夜期跌3點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款