【英超聯賽】Now TV延續英超獨家播放權至2024/25賽季

▲ Now TV延續英超獨家播放權至2024/25賽季

Now TV再奪未來三季獨家於香港播放英超賽事。香港電訊 （06823） 宣布，旗下Now TV獲得英格蘭超級足球聯賽（英超）的香港收費電視獨家播放權至2024/25賽季，連續12年在香港播放英超賽事。Now TV將繼續每季直播英超全部380場賽事，部分精選賽事更提供4K畫質播放。

Now TV新增的「英超多角度」及「一齊睇」功能，可 提升觀賞樂趣。Now TV 客戶亦可透過「Now 隨身睇」應用程式同步收看直播賽事，或於賽後利用 Now TV 自選服務重溫精彩時刻。Now E用戶亦可於未來三個賽季收看英超的直播賽事。

另外，由3月1日起，Now TV客戶可透過新推出的頻道 SPOTV（頻道 670 及頻道 671） 收看世界電單車錦標賽、溫布頓網球公開賽、 美國網球公開賽、英國高爾夫球公開賽、世界羽聯巡迴賽、世界乒乓球職業大聯盟、 韓國職業棒球聯賽及 PSA 壁球賽事等。

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