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【e利是】ZA Bank：農曆新年間派發電子利是數量較去年倍增　人均派發量大增4倍

Hot Talk 14:46 2022/02/17

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ZA Bank：農曆新年間派發電子利是數量較去年倍增　人均派發量大增4倍

ZA Bank 宣布，2022 農曆新年活動「千萬利是賀虎年」於1月25日至2月14日期間錄得近140萬次用戶參與。高峰期間，每分鐘有近 250 名用戶參與活動。期內經ZA Bank 派發的電子利是數量亦較去年倍增，人均派發的電子利是數量大增4倍。

當中，派出最大的單封金額為30萬元，最多用戶選擇的利是封為「虎年行大運」。另外，ZA Bank 新推的「逗利是」功能亦廣受歡迎，用戶共透過該功能向親友逗超過600萬元利是。

ZA Bank 零售銀行聯席主管吳忠豪表示，「千萬利是賀虎年」反應火爆，反映用戶對虛擬銀行的信任持續上升。相信疫情下虛擬銀行遊戲化的產品和服務將令用戶大為受落。

*美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

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