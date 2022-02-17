【ET講股通】梁耀康：大局未變 （附time code）（第二版︰加入文字內容）

烏俄局勢再趨緊張，港股今早輕微高開後轉跌，半日跌154點，報24564點，尾市跌頭升，恒指收報24792點，升73點，成交1046億。ATMX走勢平平，科技股以快手 （01024） 升逾3%表現最佳。大市點走？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

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00：27 - 港股今日市況速覽

00：55 - 俄羅斯、烏克蘭緊張局勢未變 影響港股午後表現

03：21 - 俄羅斯、烏克蘭如非大規模衝突 市場仍有一定承受能力

03：40 - 美國聯儲局今早公布議息會議紀錄 加息預期轉變不大

04：30 - 油股中石油 （00857） 、中海油 （00883） 現水平可考慮 息率不錯

05：30 - 俄烏局勢如有大型軍事衝突 要注意金股、食品股等避險股

06：14 - 俄鋁 （00486） 跟國際金屬價升 可趁高位減磅

07：28 - 金融股受累渣打 （02888） 業續回吐 可考慮趁低買入

08：59 - 中移動 （00941） 回調 現價位可考慮慢慢吸納

09：44 - 內險股走弱 可留意市場會否炒落後

10：50 - 內險股可留意中國財險 （02328） 守8元可考慮低位吸納

12：29 - 友邦 （01299） 短期可留意 或可炒估值修復

13：27 - 恒指如升穿25050點 下站可睇25300點

14：32 - 科技股走勢回穩 如港股向上破位可留意騰訊 （00700）

15：25 - 美蘭空港 （00357） 可留意 股價走勢轉佳

16：39 - 潛力股推介：維達國際 （03331）

18：46 - 港股有望走浪高於浪格局

19：57 - 道指及納指需守早前低位 港股近期走勢比美股平穩

21：23 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 19元買入可以返家鄉嗎？

25：05 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 未有貨可入？

26：52 - 觀眾問股：渣打 （02888） 績後股價點睇？ 揀滙豐 （00005） 更好？

30：25 - 觀眾問股：建滔 （00148） 38.3元有貨可繼續持有？止賺位睇幾多？前景點睇？

32：22 - 觀眾問股：領展 （00823） 66元買入可加注長揸收息？

37：08 - 港股收市市況速報

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恒指全日收報24792點，升73點，大市總成交1,046億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，大市近日主要圍繞兩個因素，一個是烏克蘭局勢，一個是聯儲局加息步伐。

烏克蘭局勢、加息步伐 格局未變

烏克蘭局勢方面，今日港股高開，但在傳出烏克蘭小規模發炮後，曾拖累恒指，下午慢慢收復失地。在俄烏局勢一日未化解下，要留意變局不會消失，大市將持續波動。

加息步伐方面，儲局議息紀錄論調和之前無大改變，會很快加息，步伐比預期快。

可留意油股 或候回調買入金融股

整體來說，上述兩個因素沒多大轉變。至於如何部署，要留意油股，可趁調整考慮，派息率相對不錯，中石油 （00857） 便有逾6厘息，倘油價持續高企，相信會對它們有一定支持。俄鋁 （00486） 近幾日股價上揚，資源股有承接力，但若有衝突，這些公司會被特別「照顧」，屆時可考慮減持部分股份獲利。

此外，加息利好金融股，但今日相對受壓，其中一個原因是渣打 （02888） 業績較弱，故要留意滙豐 （00005） 下周二公布業績。若想買入這類股份，要留意回調， 較看好滙豐、中銀香港 （02388） 和恒生 （00011） 。

大市早前受金融股、內險股帶動，但內險股今日較弱，開始公布數據，好壞參半，加上個別公司醜聞，拖累整個板塊。且看後市會否炒內險股估值落後，不妨留意中國財險 （02328） ，按估值分析可上望9.46元、10.5元，故建議回調到7.82至8元，可考慮買入。

對大市部署看法大致不變，若上衝則繼續留意科技股，也可留意受惠內險股助力的友邦 （01299） 。恒指近日嘗試上試之前高位、25250點水平，下一站看25300點，其後再看25746點水平。除科技股和金融股外，也可留意個別股份，如受惠海南免稅店銷售的美蘭空港 （00357） 、成本控制佳的維達國際 （03331） 。維達國際首站上望24元，倘跌穿21.8元則宜先離場。 外圍方面，道指及納指需要守早前低位，要留意加息預期對美股影響，而港股近期走勢比美股平穩。

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