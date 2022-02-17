  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (四) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：大局未變 （附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:42 2022/02/17

分享：

烏俄局勢再趨緊張，港股今早輕微高開後轉跌，半日跌154點，報24564點，尾市跌頭升，恒指收報24792點，升73點，成交1046億。ATMX走勢平平，科技股以快手 （01024） 升逾3%表現最佳。大市點走？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：27 - 港股今日市況速覽
00：55 - 俄羅斯、烏克蘭緊張局勢未變   影響港股午後表現
03：21 - 俄羅斯、烏克蘭如非大規模衝突    市場仍有一定承受能力
03：40 - 美國聯儲局今早公布議息會議紀錄    加息預期轉變不大
04：30 - 油股中石油 （00857） 、中海油 （00883） 現水平可考慮    息率不錯 
05：30 - 俄烏局勢如有大型軍事衝突   要注意金股、食品股等避險股
06：14 - 俄鋁 （00486） 跟國際金屬價升    可趁高位減磅
07：28 - 金融股受累渣打 （02888） 業續回吐    可考慮趁低買入
08：59 - 中移動 （00941） 回調    現價位可考慮慢慢吸納
09：44 - 內險股走弱    可留意市場會否炒落後
10：50 - 內險股可留意中國財險 （02328）   守8元可考慮低位吸納
12：29 - 友邦 （01299） 短期可留意    或可炒估值修復
13：27 - 恒指如升穿25050點    下站可睇25300點
14：32 - 科技股走勢回穩    如港股向上破位可留意騰訊 （00700）
15：25 - 美蘭空港 （00357） 可留意   股價走勢轉佳
16：39 - 潛力股推介：維達國際 （03331）  
18：46 - 港股有望走浪高於浪格局
19：57 - 道指及納指需守早前低位   港股近期走勢比美股平穩
21：23 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 19元買入可以返家鄉嗎？
25：05 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 未有貨可入？
26：52 - 觀眾問股：渣打 （02888） 績後股價點睇？ 揀滙豐 （00005） 更好？
30：25 - 觀眾問股：建滔 （00148） 38.3元有貨可繼續持有？止賺位睇幾多？前景點睇？
32：22 - 觀眾問股：領展 （00823） 66元買入可加注長揸收息？
37：08 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看→https：//video.hket.com/video/3181276

*逢周二至周四《ET開市直擊》助你做好開市準備，今日嘉賓溫傑（比比）*【按此重溫-附time code】

**************************************************************************

恒指全日收報24792點，升73點，大市總成交1,046億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，大市近日主要圍繞兩個因素，一個是烏克蘭局勢，一個是聯儲局加息步伐。

烏克蘭局勢、加息步伐 格局未變

烏克蘭局勢方面，今日港股高開，但在傳出烏克蘭小規模發炮後，曾拖累恒指，下午慢慢收復失地。在俄烏局勢一日未化解下，要留意變局不會消失，大市將持續波動。

加息步伐方面，儲局議息紀錄論調和之前無大改變，會很快加息，步伐比預期快。

可留意油股  或候回調買入金融股

整體來說，上述兩個因素沒多大轉變。至於如何部署，要留意油股，可趁調整考慮，派息率相對不錯，中石油 （00857） 便有逾6厘息，倘油價持續高企，相信會對它們有一定支持。俄鋁 （00486） 近幾日股價上揚，資源股有承接力，但若有衝突，這些公司會被特別「照顧」，屆時可考慮減持部分股份獲利。

此外，加息利好金融股，但今日相對受壓，其中一個原因是渣打 （02888） 業績較弱，故要留意滙豐 （00005） 下周二公布業績。若想買入這類股份，要留意回調， 較看好滙豐、中銀香港 （02388） 和恒生 （00011）

大市早前受金融股、內險股帶動，但內險股今日較弱，開始公布數據，好壞參半，加上個別公司醜聞，拖累整個板塊。且看後市會否炒內險股估值落後，不妨留意中國財險 （02328） ，按估值分析可上望9.46元、10.5元，故建議回調到7.82至8元，可考慮買入。

對大市部署看法大致不變，若上衝則繼續留意科技股，也可留意受惠內險股助力的友邦 （01299） 。恒指近日嘗試上試之前高位、25250點水平，下一站看25300點，其後再看25746點水平。除科技股和金融股外，也可留意個別股份，如受惠海南免稅店銷售的美蘭空港 （00357） 、成本控制佳的維達國際 （03331） 。維達國際首站上望24元，倘跌穿21.8元則宜先離場。 外圍方面，道指及納指需要守早前低位，要留意加息預期對美股影響，而港股近期走勢比美股平穩。 

【「ET講股通」問股環節，包括︰華潤電力、洛陽鉬業、渣打、建滔集團、領展︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

相關文章

港股未必受累俄烏危機？話你知恒指下一站阻力在哪
今日
港股未必受累俄烏危機？話你知恒指下一站阻力在哪
贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激
今日
贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激
華潤電力836急插後反彈4% 新能源股前景點睇？
今日
華潤電力836急插後反彈4% 新能源股前景點睇？
疫情未受控收租股冇運行？溫傑話你知邊幾類股份要小心！
今日
疫情未受控收租股冇運行？溫傑話你知邊幾類股份要小心！
融創中國1918價殘可買入？ 溫傑拆解今年內房股前景
今日
融創中國1918價殘可買入？ 溫傑拆解今年內房股前景

你可能感興趣

港股未必受累俄烏危機？話你知恒指下一站阻力在哪
今日 15:14
港股未必受累俄烏危機？話你知恒指下一站阻力在哪
贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激
今日 15:19
贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激
華潤電力836急插後反彈4% 新能源股前景點睇？
今日 13:21
華潤電力836急插後反彈4% 新能源股前景點睇？

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：更大的風險 （附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/16
【ET講股通】孫運喜：更大的風險 （附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：小心大反轉 （附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/15
【ET講股通】孫運喜：小心大反轉 （附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：三路夾擊 （附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/14
【ET講股通】梁耀康：三路夾擊 （附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：驚加息（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/11
【ET講股通】梁耀康：驚加息（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：內房相關股起動（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/10
【ET講股通】梁耀康：內房相關股起動（附time code）（第二版︰加入文字內容）
港股 股票 宏觀分析 個股分析 市況分析 投資推介 地緣政治 俄羅斯 烏克蘭 貨幣政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股北水+夜期】北水走資逾7億　沽中移動內銀　藥明生物再吸資近5億元（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水走資逾7億　沽中移動內銀　藥明生物再吸資近5億元（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客（不斷更新）
【美股期貨】俄烏局勢突升級　道指期貨跌近200點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】俄烏局勢突升級　道指期貨跌近200點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【香港疫情】香港單日4285宗確診、逾7000宗初確　香港科技探索逆市跌3%
【香港疫情】香港單日4285宗確診、逾7000宗初確　香港科技探索逆市跌3%
【恒指夜期+ADR】藍籌股ADR靠穩　夜期跌3點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】藍籌股ADR靠穩　夜期跌3點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款