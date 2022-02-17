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【職場文化】混合工作模式使員工更累　僱主宜安排完全靈活工作時間表

商業 15:00 2022/02/17

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根據蓋洛普2021年的勞動力狀況研究，91%員工希望在疫情結束後，仍然繼續遙距或混合工作安排。（法新社）

全球新冠疫情推動愈來愈多企業實施混合工作模式（hybrid work），據LinkedIn的《2022年全球人才趨勢報告》顯示，在接受調查的500多名C級管理人員中，81%表示正改變他們的工作場所政策，以提供更大的靈活性。不過，近期有新數據顯示，混合工作或會讓員工更容易感到疲憊，建議僱主需安排完全靈活的工作時間表。

【職場文化】留住人才關鍵：提升員工參與度　管理層宜適時肯定員工表現

員工參與平台TinyPulse的全球研究報告顯示，超過80%人力資源高管提到，混合工作對員工來說是相當累，當中員工們甚至提到，混合工作比完全遙距工作更耗費精神，甚至比全職的辦公室工作更加疲倦。

但TinyPulse人事科學家Elora Voyles就表示：「雖然絕大部分人力資源主管都認為，混合工作和遙距工作對員工的情緒影響最大，但實際情況卻非如此。」根據蓋洛普2021年的勞動力狀況研究，91%員工希望在疫情結束後，仍然繼續遙距或混合工作安排。

員工對上班時間表   缺乏控制權

Voyles認為會出現以上現象，並不是混合工作模式本身有問題，而是對這模式安排出現了不確定性和缺乏控制。所謂缺乏控制是指，有些公司聲稱提供靈活上班安排，但實際上，卻規定員工必須在哪一天、哪幾個小時，又或一星期內要有多少天需在辦公室出現。

【職場文化】如何應對大辭職潮？　報告：僱主宜了解員工渴望向上流動

以上這種混合工作模式，需要經常改變員工的日常生活習慣，Voyles補充：「前一天員工人是在辦公室，後一天他們就在家工作了，每周都沒有一致性的節奏，結果讓人更感筋疲力盡。」當由管理層支配混合工作的時間表時，這種安排就會出問題。因此要令混合工作變得完善和有效，公司必需開放員工在時間表上的控制權，並給予他們空間和信任來完成工作。

數據平台公司Splunk總裁Teresa Carlson表示，該公司就為員工提供完全靈活的上班時間表，因此並沒有出現以上問題。「我們的辦公室是長期開放的，但我們並不會要求員工哪天要回公司，又或一周要回公司多少天。」

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責任編輯：陳卓賢

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職場文化 人力資源 在家工作 遙距工作 疫情

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