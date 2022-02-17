【職場熱話】打工仔因不願打針出言得罪老闆 失業多時未能找到工作 欲吃回頭草又感難開口

身在職場的大家不知道有沒有試過出言「頂撞」上司呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己當時因一件事而出言得罪了老闆，並選擇辭職，但後來因疫情來勢洶洶，市面上的工作大減，他因而感到十分後悔，並希望能再回到舊公司工作，但無奈卻不知道該如何開口。

樓主指，早前其舊公司老闆要求員工需接種疫苗，但樓主卻不願意跟從，更與老闆發生了爭執說：「睇吓你間公司幾時摺！」，最後樓主辭了職，然而他現時失業了一個多月開始感到擔憂，加上他家人有給面色樓主看，現時他在勞工處看到其舊公司仍有請人，於是樓主心思思想回舊公司工作，而且他最近也因政府政策屈服去接種疫苗，只是他不知道該如何開口問舊公司能否請回他。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「只要放下你的自尊心便能開口了。」，「給我在那裏跪著吧！」，也有人指，「即使老闆讓你回公司工作，但我想你也是沒有運行了。」，「好馬不吃回頭草」。

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另有網民指，「 若你真的希望回舊公司工作，我想你自動減人工應該也是可以的，而且還不用再重新訓練。」。

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責任編輯：關海儀