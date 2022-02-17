【樓市熱話】長兄婚後育2孩與家人同住公屋 寧4人迫一房也不願申請公屋 一自私要求使港男感受欺壓

香港樓價一直居高不下使港人難以負擔，而這導致不少人在結婚後仍要與父母同住，無法自立，近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己的哥哥經已結婚並有2小孩，但仍與自己及母親同住，而平日大家相處一直相安無事，但最近哥哥一個自私的要求，使他對哥哥大失所望，不明白為甚麼當弟弟便要被哥哥欺壓。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【樓市熱話】承建商擅自入屋執漏 租客感不滿要求交出匙卡 業主拒絕惹糾紛遭求償 【下一頁】

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「分兩家人申請公屋吧！」，「跟你的父母說，若你要買樓，則會沒有錢再給家用。」，也有人指，「 若你現時的公屋單位能住6個人，應該也是挺大的。」。

另有網民指，「其實可能你哥哥賺了很多錢，只不過是躲躲藏藏，不想讓任何人知道，特別是可能有一部分的錢是見不了光的。」。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀