【新股IPO】清晰醫療1406明日掛牌 下限定價 一手中籤率40%

眼科專科醫療機構清晰醫療（新上市編號：01406）將於明日（18日）掛牌，公司公布招股結果，以招股價下限1.6元定價，其招股價範圍介乎1.6至3元；其公開發售部分錄得超額認購5.17倍，以每手1250股計，一手中籤率為40%，投資者認購8手可穩獲一手。

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清晰醫療是次發行1.36億股股份，當中90%為國際配售，10%為香港公開發售；招股價介乎1.6至3元，每手1,250股計，一手入場費約3,788元；獨家保薦人為光大證券。

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集團現有11名執業醫生，於中環及旺角設有兩間醫療中心，是次集資所得約44.8%將用於在香港成立兩家新眼科醫療中心；約30.5%用於收購大灣區內1至2家眼科診所、眼科門診部或眼科醫院的股權；約14.7%用作與合作夥伴在中國設立眼科診所；餘下約10%為營運資金及其他一般企業用途。

上市後，私募基金3W Partners將持股清晰醫療約33.16%，藥明康德(02359) 持股約15.63%，另外主席胡定旭持股約0.75%。

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記者：張以正