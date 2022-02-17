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【職位招聘】微軟夥EY、PwC辦校園招聘　覓本地商業應用人才

商業 14:30 2022/02/17

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微軟宣布，「商業應用人才招聘計劃 」（Fasttrack to Business Transformation Consulting Program）由即日開始接受報名，目標鎖定在本港十間大學及職業訓練（VTC）各主修科目的大專生及其校友。（資料圖片）

人才短缺是各行各業目前最需要克服的挑戰之一。為舒緩問題，微軟（Microsoft）今（17日）宣布，將與香港與商業諮詢公司安永香港（EY Hong Kong）、羅兵咸永道香港（PwC Hong Kong）及TECTURA合作，向本港大學生及大專生招手，舉辦「商業應用人才招聘計劃 」。

【職位招聘】網購需求大增　HKTVmall徵大量門市及物流職位　新人獎金達1萬元

【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%

微軟宣布，「商業應用人才招聘計劃 」（Fasttrack to Business Transformation Consulting Program）由即日開始接受報名，目標鎖定在本港十間大學及職業訓練（VTC）各主修科目的大專生及其校友，亦沒有限制所修讀科目，以協助他們投身或轉型商業轉型諮詢服務行業。在計劃結束後，也會提供25名擔任商業應用諮詢職務給參加者。

微軟（Microsoft）將與香港與商業諮詢公司安永香港（EY Hong Kong）、羅兵咸永道香港（PwC Hong Kong）及TECTURA合作，向本港大學生及大專生招手，舉辦「商業應用人才招聘計劃 」。（新聞圖片）

在是次計劃中，參加者需於今年3月至4月期間，完成指定Microsoft Dynamics 365（CRM & ERP）及 Power Platform 網上培訓課程，並於4月30日或之前考獲証書後，即可獲安永香港、羅兵咸永道香港及TECTURA的工作面試機會。

另外微軟亦會為被取錄的人才，提供進階的培訓課程，當中包括Power Platform Solution Architect及Dynamics Functional Consultant Associate等，以提升其專業水平。

【疫市營商】莎莎拓展OMO業務　盼吸電商人才

責任編輯：黃顯晴

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