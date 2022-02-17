【快速檢測】新加坡企業來港生產檢測套裝　料月產200萬包

▲ 本地第五波疫情爆發，大眾亦四處訂購檢測套裝。（資料圖片）

本地第五波疫情爆發，政府呼籲市民自行進行快速檢測，故大眾亦四處訂購檢測套裝。有新加坡企業宣布在港設立「新冠病毒」測試套裝的先進無塵廠房。

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聘100人 月產200萬包

總部位於新加坡的ARISTA Biotech計劃在香港設立先進無塵廠房，並僱用100名員工，預計將於第三季投入使用。該企計劃每月測試套裝的產量將高達200萬包。在過往一個月，該公司在香港已賣出超過50萬套檢測包，並預計今年香港市場的銷售量將達1,000萬套。

據ARISTA Biotech透露，該企已與香港政府合作，向老人院、學校、醫院及其他公共機構捐贈至少15,000套快速檢測試劑。自2020年成立以來，ARISTA Biotech及其合作夥伴已經在多個國家和地區獲得驗證和賣出超過1億套快速抗原測試棒；當中包括英國、德國、澳大利亞、意大利、香港、新加坡和其他歐洲和東南亞國家。

▲ ARISTA Biotech及其合作夥伴已經在多個國家和地區賣出超過1億套快速抗原測試棒。（ARISTA Biotech網站圖片）

ARISTA聯合創始人兼香港區行政總裁Eric Tang表示：「長遠而言，通過在本地增設生產設施，能進一步提高公司的靈活度和及時性，以根據公眾需求調整生產量，同時減少物流限制。」

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責任編輯：葉泳珊