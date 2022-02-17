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美國女童失蹤2年綁匪竟係父母 困於樓梯底密室

環球社會熱點 14:12 2022/02/17

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美國一名女童自2019年起失蹤，警方過去兩年多以來苦苦追尋仍無果。紐約州警方直至近期接獲匿名舉報，在女童祖父的寓所發現女童藏身於樓梯底的一個小密室，而綁匪正是女童的父母。警方其後拘捕女童父母及祖父，女童也終於可恢復正常生活。

【英國王室】英女王與查理斯傳借錢安德魯 解決性侵案賠償 【下一頁】

美媒報道，涉事女童名為Paislee Shultis，2019年7月失蹤時只有4歲。女童父母當年喪失女童與其姐姐的監護權。而女童亦於同一年失蹤。

    點擊圖片放大
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警方當時就已經懷疑女童父母犯案，不過一直未能找到證據及女童失蹤的線索。警方最近才收到匿名舉報，指女童一直被藏於祖父的寓所內。

警方接報後曾到女童祖父寓所搜查，他們一家有時對警方搜查表現抗拒，有時卻反而會主動讓警方入內調查。

【英國王室】安德魯性侵案庭外和解 或賠償逾7800萬 【下一頁】

警方周一（14日）再到女童祖父寓所搜查一個多小時後，其中一名警員留意到通往地下室的樓梯結構有些奇怪。警方拆除樓梯的幾塊木板後，發現女童與其母親正正躲藏在樓梯底一個狹窄的小密室，而且環境幽暗又潮濕。

當局隨即安排醫護人員為女童進行身體檢查，證實女童的健康狀況良好。

警方認為女童父母失去監護權，而當時女童姐姐遭法定監護人及縣政府官員帶走，成為兩人犯案綁架女兒的動機。

警方也拘捕了女童父母及祖父，他們面臨監管干預和危害兒童的罪名。

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責任編輯：鄭錦玲

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