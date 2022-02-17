  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (四) 15:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】中央圖書館增設增疫苗接種中心 專為老幼服務 2月23日起服務

理財智慧 14:17 2022/02/17

分享：

為加快市民疫苗接種速度，港府增設多個社區疫苗接種中心。政府宣布下周三（23日）起在銅鑼灣香港中央圖書館增設社區疫苗接種中心，專為3至17歲、60歲或以上人士接種科興疫苗，下周一（21日）上午9時開始接受網上預約。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈


以上中心每日早上8時至晚上8時開放，下午1時30分至2時30分為清潔時間。除為預約接種者提供服務，中心也會派發即日籌予兒童、青少年和長者。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請，詳見【下一頁


公務員事務局局長聶德權表示，當前2019冠狀病毒病疫情非常嚴峻，兒童和長者均錄得死亡和重症個案，這兩類人士均為重點保護對象。他促請兒童的家長或監護人、長者的家人立即行動，為兒童和長者預約接種疫苗。

【疫苗接種】兩大兒童接種中心即日起啟用 5至11歲兒童可接種復必泰疫苗，詳見【下一頁

兒童和青少年可到社區疫苗接種中心、衞生署五間學生健康服務中心、醫院管理局指定普通科門診診所，以及逾千間私家醫生或診所接種科興疫苗。

如選擇接種復必泰疫苗的5至11歲兒童，則須到三間兒童社區疫苗接種中心接種，其中位於香港兒童醫院和圓洲角體育館的接種中心已經啟用，而香港大學駐港怡醫院的接種中心下周四（24日）開始運作。

【抗疫基金】數碼港及香港科技園 為旗下租戶推出租金寬減措施，詳見【下一頁


長者方面，他們可到社區疫苗接種中心、醫管局指定普通科門診診所、私家醫生或診所、公立醫院新冠疫苗接種站、流動接種站接種疫苗，也可到衞生署15間長者健康中心即場接種科興疫苗，無須預約。

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
疫苗 疫情 公立醫院 公務員事務局 銅鑼灣

上一篇文章

居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位

下一篇文章

【外資流向】北向資金減持熱門賽道股 最近換馬咩股？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內房富豪「出血價」拋售西半山豪宅　1.9億蝕放敦皓複式單位　勁蝕逾半億
內房富豪「出血價」拋售西半山豪宅　1.9億蝕放敦皓複式單位　勁蝕逾半億
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【疫情消息】英國患者首度發現「Deltacron」 Delta和Omicron結合新變種個案
【疫情消息】英國患者首度發現「Deltacron」 Delta和Omicron結合新變種個案
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
著名術數師蔣匡文：香港將踏入九運 面臨大變之始 疫情何時才會完結?
著名術數師蔣匡文：香港將踏入九運 面臨大變之始 疫情何時才會完結?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款