【疫苗接種】中央圖書館增設增疫苗接種中心 專為老幼服務 2月23日起服務

為加快市民疫苗接種速度，港府增設多個社區疫苗接種中心。政府宣布下周三（23日）起在銅鑼灣香港中央圖書館增設社區疫苗接種中心，專為3至17歲、60歲或以上人士接種科興疫苗，下周一（21日）上午9時開始接受網上預約。

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以上中心每日早上8時至晚上8時開放，下午1時30分至2時30分為清潔時間。除為預約接種者提供服務，中心也會派發即日籌予兒童、青少年和長者。

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公務員事務局局長聶德權表示，當前2019冠狀病毒病疫情非常嚴峻，兒童和長者均錄得死亡和重症個案，這兩類人士均為重點保護對象。他促請兒童的家長或監護人、長者的家人立即行動，為兒童和長者預約接種疫苗。

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兒童和青少年可到社區疫苗接種中心、衞生署五間學生健康服務中心、醫院管理局指定普通科門診診所，以及逾千間私家醫生或診所接種科興疫苗。

如選擇接種復必泰疫苗的5至11歲兒童，則須到三間兒童社區疫苗接種中心接種，其中位於香港兒童醫院和圓洲角體育館的接種中心已經啟用，而香港大學駐港怡醫院的接種中心下周四（24日）開始運作。

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長者方面，他們可到社區疫苗接種中心、醫管局指定普通科門診診所、私家醫生或診所、公立醫院新冠疫苗接種站、流動接種站接種疫苗，也可到衞生署15間長者健康中心即場接種科興疫苗，無須預約。

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記者：陳詠妍