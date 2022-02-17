福西：美國是時候重返正常生活 無完美解決疫情方案

美國新冠肺炎疫情緩和，最快在下周放寬防疫措施。華府傳染病專家福西周三（16日）接受《路透社》訪問時表示，各州正努力在保護民眾免受感染及拖延超過兩年的新冠疫情之間作出平衝，認為美國是時候逐步重返正常生活。

美國確診按周跌4成 下月料更新防疫指引 【下一頁】



福西（Anthony Fauci）表示，新冠疫情持續超過兩年，美國各州努力避免民眾感染新冠病毒的同時，民眾已對抗疫感到厭倦，因此需要兩者之間作取捨。福西認為，沒有完美解決疫情的方案，而事實上，全世界及美國都需要恢復正常生活，謹慎地朝向這個方向慢慢前進。

美國官員周三較早時間指，隨著Omicron確診數字回落，當局或於下月初修改防疫指引。包括新澤西州、紐約州、加州在內多個州分其後宣布，未來幾週將取消口罩令。

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福西承認，各州修改防疫措施後可能會增加感染個案，但要求民眾嚴格遵守防疫措施亦有害，例如會對心理健康、兒童發展甚至對學校造成影響。

美國疾控中心（CDC）總監華倫斯基（Rochelle Walensky）亦承認，民眾很渴望衛生官員能放寬口罩令及其他防疫措施，希望新冠病毒不再干擾日常生活，疫情將不會是持續無法解決的危機，而是可預防、保護及治療。

美國過去7日平均確診個案為14.7萬宗，按周減少約4成；住院人數亦較同時下跌28%，每日約9,500人住院留醫、2,200名患者死亡，大多數沒有接種新冠疫苗。美國已有75.83%的人口接種最少1劑新冠疫苗，有64.25%人口完成接種疫苗。

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責任編輯：郭麗明