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【Moderna疫苗】8月料推第3針 Omicron變種專用

環球社會熱點 13:43 2022/02/17

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現有新冠肺炎疫苗被指不足對抗Omicron變種病毒，一眾藥廠積極研發針對的疫苗。美國Moderna藥廠表示，針對Omicron的第3針疫苗可能在8月推出，暫時仍需更多數據驗證疫苗是否提供足夠保護力，後年可能推出同時防範流感的新冠混合疫苗。

美研究：孕婦打mRNA疫苗 逾半嬰兒半歲仍有新冠抗體 【下一頁】

Moderna行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）周三（16日）向路透社表示，預計針對Omicron的第3針可能在8月推出，在秋天向高危族群提供。但邦塞爾表示，雖然認為有接種第3針的必要，但不肯定應接種現有疫苗﹑針對Omicron版本或是兩者混合版本。

邦塞爾亦確認，在最理想情況下，Moderna可在2023年8月推出稱為「泛疫苗」（pan-vaccine），可同時防範新冠肺炎﹑流感及其他呼道疾病。邦塞爾表示，混合疫苗定價與現有疫苗類近。

【新冠疫苗】美國猴子實驗指 或無需針對Omicron疫苗 【下一頁】

Moderna上月開始測試針對Omicron病毒的疫苗測試，但初步研究指出，在猴子測試中的保護作用不強於接種現有疫苗作為第3針。

另外，Moderna宣布擴張歐洲的商業網絡，加強在比利時﹑丹麥﹑挪威﹑荷蘭﹑波蘭及瑞典的業務，協助派送疫苗及當地的治療方法。現時Moderan分別在西班牙﹑瑞士﹑荷蘭及法國的藥廠合作，生產新冠疫苗。

美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

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責任編輯：吳漢培

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